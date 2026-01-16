Galea Vetus vuelve a denunciar el estado de abandono e insalubridad de los solares de Costanillas y Hornillo

La asociación vecinal Galea Vetus del barrio de San Agustín ha denunciado la desatención del Ayuntamiento de Córdoba sobre su solicitud de actuación urgente en los solares de propiedad municipal situados en las calles Costanillas y Hornillo, debido al grave estado de abandono que presenta, acumulando edificaciones en ruina, escombros, maleza y basura, convirtiéndose en un foco de insalubridad, inseguridad y degradación urbana. La situación es tan grave que las construcciones en ruina presentan un riesgo real de derrumbe, que ya fueron objeto de expedientes por la Oficina de Ruinas de la Gerencia de Urbanismo, pero que siguen con el consiguiente peligro para los peatones y para quienes circulan cerca del solar. No es la primera vez que la asociación eleva su reclamación. En octubre pasado, ya se denunció la situación y se reclamó un plan de uso para este solar.

Además, la falta de limpieza y mantenimiento ha favorecido la proliferación de plagas y acumulación de pastos, lo que genera graves problemas de salubridad y de seguridad por el alto riesgo de incendio por la maleza acumulada durante los meses de verano. Que la dejadez municipal por el solar es una de las muestras de la falta de atención del Ayuntamiento al barrio de Costanillas, con olvido y silencio como la respuesta habitual a las demandas vecinales.

Casas de la plaza de San Agustín

Galea Vetus añade que este silencio municipal se extiende también a las casas números 4 y 5 de la plaza de San Agustín, que perdieron la financiación europea de los Fondos Edusi sin que desde el Ayuntamiento de Córdoba se haya dado alternativa ninguna, olvidando el conjunto histórico y a sus habitantes y destinando la mayor parte del dinero de las inversiones a otros proyectos lejos de nuestros barrios.

Por último, los vecinos lamentan que, mientras los barrios del Casco Histórico sufrimos los perjuicios de la intensidad de la actividad turística (incremento especulativo de precios de la vivienda en venta y alquiler, desaparición de los alquileres residenciales, saturación de la vía pública y pérdida de la tranquilidad de nuestros barrios, etc.), no hay por parte del Ayuntamiento de Córdoba la necesaria compensación ni atención a la ciudadanía de barrios como Costanillas y San Agustín en la obligatoria dotación de servicios sociales, culturales o deportivos que plantea el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba (PEPCH), en el año que se cumplen 25 años desde su aprobación.