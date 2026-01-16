Una selección de obras del siglo XIX de la Fundación Cajasol llega a Córdoba: un viaje artístico y social

La sede de la Fundación Cajasol en Córdoba ha inaugurado este jueves la exposición Obras emblemáticas del siglo XIX en la colección Fundación Cajasol, una muestra que reúne una selección excepcional de piezas pertenecientes a uno de los fondos artísticos privados más importantes de Andalucía. La exposición podrá visitarse del 16 de enero al 22 de febrero y supone el inicio del programa cultural de la Fundación en la ciudad durante 2026.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol; Isabel Albás, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba; y Juan Lacomba, comisario de la muestra.

Un recorrido por los grandes movimientos del siglo XIX

La exposición propone un viaje artístico a lo largo del siglo XIX, a través de obras representativas de los principales movimientos estéticos de la época, como el romanticismo, el realismo, el naturalismo, el costumbrismo y el orientalismo. La selección permite comprender no solo la evolución pictórica del periodo, sino también los profundos cambios sociales y culturales que se produjeron entonces.

Entre las piezas expuestas destacan obras de grandes figuras de la pintura andaluza y española como Antonio María Esquivel, José Jiménez Aranda, Manuel Cabral o Jiménez Aranda, junto a una obra especialmente relevante de Joaquín Sorolla, la acuarela Clotilde en la ventana (1888), realizada durante una etapa clave de su formación en Italia.

Inauguración de la exposición "Obras emblemáticas del S.XIX en la colección Fundación Cajasol" / AJ González / COR

Pintura, grabado y nuevas miradas sociales

Además de pintura, la muestra incluye estampas litográficas y grabados de autores significativos del periodo romántico, ampliando la mirada sobre las técnicas y lenguajes artísticos del siglo XIX. El discurso expositivo presta especial atención al auge del retrato, el paisaje y las escenas de costumbres, reflejo de una sociedad en transformación marcada por la consolidación de la burguesía y los nuevos valores sociales.

Inauguración de la exposición "Obras emblemáticas del S.XIX en la colección Fundación Cajasol" / AJ González / COR

El comisario de la exposición, Juan Lacomba, ha subrayado que se trata de "un auténtico lujo para Córdoba", destacando el carácter emblemático de las obras seleccionadas y su capacidad para ofrecer una lectura histórica, artística y sociológica del siglo.

Una colección de referencia en Andalucía

Durante la inauguración, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha recordado que la institución cuenta con más de 6.000 obras de arte, lo que la convierte en una de las colecciones privadas más importantes de Andalucía. Asimismo, ha destacado el compromiso de la Fundación con Córdoba y su papel como motor cultural, apostando por exposiciones de primer nivel que enriquecen la oferta cultural y turística de la ciudad.

Pulido ha señalado que esta muestra permite poner a disposición de la ciudadanía una parte significativa de este legado artístico, reafirmando la vocación divulgativa de la Fundación.

Cultura de calidad en el corazón de Córdoba

Por su parte, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha agradecido a la Fundación Cajasol su apuesta por la ciudad y ha puesto en valor la calidad de la exposición, señalando que iniciativas como esta contribuyen al crecimiento cultural de Córdoba y refuerzan su proyección a nivel nacional e internacional.

Albás ha animado a cordobeses y visitantes a disfrutar de la muestra y a compartirla, subrayando que "perderse esta exposición es perderse mucho".