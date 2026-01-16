La firma fotográfica Ladis celebra 80 años con una exposición dedicada a Manuel Benítez 'El Cordobés'

La sala Arpillera del Palacio de la Merced acoge una exposición con motivo del 80 aniversario de la firma fotográfica Ladis, fundada en 1946. La muestra rinde homenaje a Manuel Benítez El Cordobés, que cumplirá 90 años en mayo, y reúne 65 fotografías que recorren su trayectoria profesional y personal, ofreciendo una visión única de "su legado en el mundo del toreo y en la cultura cordobesa". La exposición se plantea como un recorrido que "no solo celebra la vida de un icono del toreo", sino que también permite contemplar la evolución de la fotografía en Andalucía y el papel de Ladis como testigo de más de siete décadas de historia local y nacional.

La firma fotográfica Ladis nace en 1946. Ladislao, comienza su labor como fotoperiodista poco después, publicando sus primeras imágenes con el respaldo y acompañamiento de su padre, que influyó en sus primeros pasos en la fotografía. La exposición celebra 80 años de historia, en los que la firma se ha consolidado como referente del fotoperiodismo y la fotografía artística en Andalucía.

El Cordobés y Ladis, en la inauguración de la exposición. / Manuel Murillo

Ladis recuerda que publicó su primera foto a los 13 años, marcando el inicio de una carrera que se mantiene viva a día de hoy, con más de siete décadas de actividad. "Este año se cumplen 66 años desde que publiqué mi primera fotografía y sigo en activo", asegura. Su mirada ha capturado momentos clave del arte, la cultura y el toreo en la región, convirtiéndose en un testimonio visual del siglo XX y XXI en Córdoba.

Retazos de la vida de un torero

Cada fotografía de la exposición incluye un pie explicativo que permite a los visitantes seguir la historia de Manuel Benítez El Cordobés, mostrando momentos decisivos de su carrera y su vida personal. La muestra refleja "cómo el torero se convirtió en uno de los más importantes de la historia y en un icono cultural de Córdoba", mientras que la obra de Ladis documenta su influencia en la sociedad y la cultura local. Los visitantes podrán apreciar escenas inéditas y detalles de la trayectoria de El Cordobés, desde sus primeros pasos en la plaza hasta sus éxitos internacionales, así como la relación entre el torero y la ciudad que lo vio nacer. Cada fotografía se acompaña de información contextual que permite "comprender el impacto cultural y social de su figura, haciendo de la exposición un relato completo del torero y del Córdoba de su época".

Asistentes a la inauguración de la exposición. / Manuel Murillo

Una muestra única en Córdoba

La Sala Arpillera se convierte en un espacio donde arte, memoria y cultura se encuentran. La exposición permite a cordobeses y visitantes disfrutar de la fotografía histórica y del legado de El Cordobés bajo la mirada de uno de los fotógrafos más influyentes, en una experiencia que combina historia, arte y vida local.