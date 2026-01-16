Fallece José María Muriel, decano emérito del Colegio de la Abogacía de Córdoba

El decano emérito del Colegio de la Abogacía de Córdoba, José María Muriel de Andrés, ha fallecido este viernes, según ha informado la propia institución en una nota de prensa. "Desde el Colegio de la Abogacía de Córdoba expresamos nuestro más profundo pesar -señala la nota- por el fallecimiento hoy, día 16 de enero, de José María Muriel de Andrés, quien fuera decano de esta corporación entre los años 1992 y 2002, con excepcional dedicación y empeño en sus obligaciones y en la defensa de los intereses de los profesionales de la Abogacía y sus instituciones".

"La abogacía de Córdoba lamenta profundamente la pérdida de tan excepcional compañero y querido decano -añade el comunicado-, ejemplo de compromiso y referente de la Abogacía institucional. Este Colegio de la Abogacía solo puede sentirse agradecido de haber contado con su profesionalidad".

El Colegio de la Abogacía recuerda que la llegada de Muriel al decanato "supuso un antes y un después para la Abogacía de Córdoba, pues fue José María Muriel quien tuvo la visión de futuro para impulsar la construcción de la actual sede del Colegio en calle Morería, de cuya inauguración oficial se han cumplido 25 años el pasado mes de octubre de 2025". Además, añade que su empeño por conseguir que el colegio tuviera una sede propia y alcanzara la independencia funcional de los tribunales, "cambió el funcionamiento de la institución y marcó el futuro de la abogacía de Córdoba".

"Muriel de Andrés, como él mismo afirmaba, entendió que el hecho de que el colegio contara con una sede propia suponía reafirmar la condición de la abogacía como profesionales libres e independientes, tal y como reconoce la Ley Orgánica del Poder Judicial y el propio Estatuto General de la Abogacía Española".

Destacado miembro de la abogacía

José María Muriel de Andrés fue un destacado miembro de la abogacía cordobesa desde su colegiación. En octubre de 1962, se incorporó al Colegio de la Abogacía de Córdoba, como abogado ejerciente, siendo el colegiado número 969, situación en la que ha continuado hasta el mismo día de su fallecimiento.

A lo largo de sus años de ejercicio, antes de ser elegido decano, fue designado comisionado para la junta de evaluación del ejercicio 1964; en julio de 1976 fue nombrado vocal 3º del comité de Cultura del Colegio de la Abogacía y, más tarde, en enero de 1981, fue elegido diputado 4º de la junta de gobierno, cargo en el que permaneció hasta diciembre de 1986. Ese mismo mes, fue elegido diputado 2º, cargo del que dimitió en noviembre de 1991 para presentarse a la elección de decano.

Tras las elecciones celebradas el 19 de diciembre de 1991, José María Muriel fue proclamado decano electo, tomando posesión el 17 de enero de 1992. Tras presentarse a una reelección, continúo como decano hasta el 31 de enero de 2002.

El decano emérito del Colegio de la Abogacía de Córdoba, José María Muriel de Andrés. / CÓRDOBA

Consejero del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados

Muriel de Andrés fue consejero del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados durante una década y, desde 1995, consejero del Consejo General de la Abogacía Española. Fue además el primer presidente de la Unión Profesional de Córdoba, estando en posesión de la Medalla al Mérito Profesional de la Unión Profesional en su categoría de oro.

A José María Muriel de Andrés le fue concedida también la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y la distinción al Mérito en el Servicio de la Abogacía del Consejo General de la Abogacía Española, esta última en el año 2008. Además, recibió la Insignia de Oro de la Junta de Andalucía por su labor en el turno de oficio.

Dentro de su actividad académica, destacó como profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de la Abogacía de Córdoba en el área de Práctica Procesal y como profesor asociado de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba.