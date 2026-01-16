Eva Álvarez, jueza decana, reclama un refuerzo urgente de Violencia sobre la Mujer en Córdoba

La jueza decana de Córdoba, Eva Álvarez, ha solicitado un refuerzo urgente de los medios humanos y materiales en la sección de Violencia sobre la Mujer en Córdoba, después de que en el presente mes de enero la capital haya comenzado a asumir también las causas de los partidos judiciales de Lucena, Cabra y Pozoblanco.

En declaraciones a este periódico, confirma que la necesidad es "indudablemente" perentoria, porque "la comarcalización está aquí y son situaciones donde estamos hablando de privaciones de libertad, de atención a las víctimas en cuestiones muy sensibles, que obviamente deben ser resueltas inmediatamente".

"La situación es muy compleja"

Esta responsable subraya que "la situación de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba (que es la nueva denominación del órgano jurisdiccional) efectivamente, es muy compleja, porque hemos tenido dos reformas de mucho calado". Precisamente, en octubre entró en vigor el aumento de competencias contemplado en la Ley de Eficiencia de la Justicia. Estos órganos pasaron a ocuparse de todos los delitos contra la libertad sexual o la trata de seres humanos cuando la víctima es mujer, y no solo cuando la perjudicada y el agresor son pareja o ex pareja, como hasta entonces.

Según un estudio del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), el incremento de la carga de trabajo podría alcanzar el 13% de media. En el partido judicial de Córdoba, a este aumento de actividad se añade ahora la comarcalización. "Esto, indudablemente supone un incremento muy importante de números, que debe venir acompañado de un incremento de medios de todo tipo, materiales y personales".

Nueva jueza titular

A este respecto, Eva Álvarez recuerda que la sección de Violencia sobre la Mujer de Córdoba tiene dos juezas, una titular (Fátima Ortiz) y una jueza de adscripción territorial (JAT) que accederá a la nueva plaza creada, por lo que pasará a ser titular también. La resolución del concurso se publicará en los próximos días. No obstante, la jueza decana subraya que "se necesitan más secretarios, más funcionarios y más medios materiales que permitan hacer efectiva toda la actividad. Muy especialmente, en guardias, para resolver solicitudes de órdenes de protección y resolver sobre la situación personal de los hombres que se encuentran detenidos".

Eva Álvarez admite, asimismo, que "yo no vería mal" la creación de una tercera plaza de juez para esta sección. "Todo lo que sea creación de plazas judiciales en violencia o en cualquiera otra jurisdicción, porque hay muchas en Córdoba que necesitarían ser reforzadas, me parece fantástico", asegura.

Funcionarios de Violencia sobre la Mujer protestan por la sobrecarga de trabajo el pasado octubre en Córdoba. / Víctor Castro

Los funcionarios barajan demandar

Trabajadores del entonces juzgado de Violencia sobre la Mujer protestaron el pasado octubre por la "saturación" de esta sección y por la falta de medios. Los funcionarios estiman que, con la comarcalización, atienden a unos 80.000 habitantes más y, sumados a los vecinos de la capital, rondan el medio millón de personas en total.

Afirman que no han recibido refuerzos y que en los primeros días de enero se han registrado dos bajas médicas de compañeros. Por otra parte, pueden perder a otros dos profesionales que han accedido a plazas fuera de Córdoba. Además, señalan que el juzgado cuenta con una segunda jueza, pero esta profesional no dispone de funcionarios ni de letrado de la Administración de Justicia que la apoyen. Así las cosas, las fuentes consultadas avanzan que están barajando la posibilidad de interponer una demanda por las consecuencias de la situación en su salud, en la conciliación y en el resto de sus derechos laborales.