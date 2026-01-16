Un espacio para entender mejor la Mezquita-Catedral: el Cabildo destina 8,5 millones al centro de información del monumento

Patio de San Eulogio: centro de información y recepción de la Mezquita-Catedral de Córdoba es el nuevo recurso turístico y ciudad con el que cuenta la ciudad. El espacio se localiza en una parte del Palacio Episcopal, entre las calles Torrijos y Amador de los Ríos y el Cabildo ha invertido en su puesta en marcha más de 8,5 millones de euros. El centro de recepción de la Mezquita abrirá sus puertas el próximo lunes 19 de enero y lo hará como un lugar por el que pasar antes de visitar el principal monumento de la ciudad para poder entender toda su dimensión, desde la parte religiosa a la artística, pasando por la arquitectónica.

El canónigo portavoz del Cabildo Catedral, José Juan Jiménez Güeto, junto a representantes de las empresas encargadas en materializar el proyecto, ha presentado este viernes a los medios de comunicación este nuevo espacio. Según ha explicado Jiménez Güeto, la inversión ha sobrepasado los 8,5 millones, divididos en los casi 2,7 millones que costó la rehabilitación del patio y sus galerías y los casi 6 millones invertidos en convertir a este inmueble en un centro de información y recepción al turista.

El nuevo centro de información de la Mezquita-Catedral. / Ramón Azañón

Han sido 12 años, ha recordado Jiménez Güeto, los que ha tardado en ser una realidad esta ambición del Cabildo y también del Obispado. Bajo la idea de que "antes de entrar es necesario comprender", se ha configurado un enclave que cuenta con partes expositivas donde explicar distintos aspectos de la historia de la Mezquita-Catedral, zonas de recuperación de importantes restos arqueológicos y otros recursos típicos de espacios monumentales, como una tienda de recuerdos. Además, Patio de San Eulogio cuenta también con cafetería (cedida a una empresa, igual que la tienda) y un mirador con vistas privilegiadas.

Una apuesta "total y sin concesiones"

Como ha insistido Jiménez Güeto, el trabajo del Cabildo ha sido con este edificio, y con todos los trabajos que lleva a cabo en la Mezquita-Catedral, "una apuesta total y sin concesiones" y un "compromiso con los cordobeses y el futuro de la ciudad". Sobre el centro, el canónigo portavoz del Cabildo ha valorado que viene a incrementar la oferta turística y cultural de la ciudad, pero no de manera auxiliar, sino "con una identidad propia", como un edificio que "merece por sí mismo ser visitado".

El Palacio Episcopal acoge el centro de recepción del monumento / A. J. González

La transformación del Palacio Episcopal

En 2013 se iniciaron los trabajos de reforma de una parte del Palacio Episcopal, la que se localiza en los alrededores del patio de San Eulogio. El proyecto lo llevó a cabo el arquitecto Francisco Javier Vázquez Teja y esta parte de la rehabilitación estaba prácticamente acabada para 2021 (tras varias vicisitudes sufridas durante las obras). A partir de 2024 se inició la transformación de ese espacio en un centro de recepción e información, un proyecto que han llevado a cabo varias empresas de prestigio internacional en el sector. En este caso, el estudio de arquitectura Frade se ha encargado de adaptar el edificio para el uso que tendrá como centro de recepción y Empty se ha hecho cargo de la producción y el montaje. Por último, Gabriel Morate, asesor y consultor en patrimonio histórico, ha guiado el contenido.

Cómo funciona el centro de recepción de la Mezquita

La idea del Cabildo es que quien visite la Mezquita-Catedral pase antes por el centro de recepción. En este caso, la entrada de la Mezquita vale también para entrar a San Eulogio (sin coste añadido e igualmente gratuito para cordobeses). En el centro de repceción se venderán las entradas de forma presencial (hay tanto pantallas de autocompra como vendendores). Al centro de información se puede acceder sin problema hasta el vestíbulo (donde están las taquillas), pero para visitarlo al completo habrá que adquirir entrada. Además, con esta apertura, se eliminarán las taquillas del Patio de los Naranjos, donde solo quedará alguna pantalla de autocompra, sobre todo de cara a las entradas para visitar la torre mirador. De igual forma, en el centro de recepción se podrán alquilar las audioguías.