Detenido tras ser sorprendido robando balizas V16 en vehículos aparcados en Vallellano

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre que sorprendieron robando en el interior de un vehículo, tras romper las ventanillas en la zona de Vallellano, donde aparecieron otros dos coches con los cristales rotos. El sospechoso, que tenía antecedentes por delitos contra el patrimonio, ya había sido identificado por los agentes en San Basilio con un trozo de adoquín, según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía en una nota de prensa. Entre los objetos intervenidos había dos balizas V16, un estuche con un kit antipinchazos y un adoquín.

Este varón está acusado de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 12 de enero, cuando una patrulla policial que realizaba labores de prevención de la delincuencia en la zona de San Basilio observó a un individuo en actitud sospechosa al percatarse de la presencia policial. El hombre era conocido por los agentes por haber cometido con anterioridad otros delitos contra el patrimonio, por lo que procedieron a su identificación, localizando en uno de sus bolsillos un adoquín de grandes dimensiones, presuntamente destinado a fracturar cristales.

Poco después, otro indicativo policial que patrullaba por la zona de Vallellano escuchó un fuerte golpe procedente de los vehículos estacionados. Al aproximarse para comprobar lo ocurrido, los agentes observaron un turismo con una ventanilla fracturada y a una persona removiendo su interior, resultando ser el mismo individuo identificado por los agentes.

Las balizas, en el foco

Entre las pertenencias del sospechoso se intervinieron dos balizas V16, unas gafas de sol, un chaleco reflectante, un estuche con un kit antipinchazos y un adoquín, objetos cuya procedencia no pudo justificar y que posteriormente fueron reconocidos por sus legítimos propietarios. Ante estos hechos, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo.

Tras la detención, los agentes realizaron varias batidas por la zona, localizando otros dos vehículos en condiciones similares, con las ventanillas fracturadas y el interior revuelto, hallando junto a ellos adoquines empleados para romper los cristales.

El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.