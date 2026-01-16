Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crece en Córdoba el número de clínicas de psicología, fisioterapia y dentistas

Se trata de servicios de salud que no están cubiertos por la sanidad pública ni por las aseguradoras privadas

La oferta privada de fisioterapeutas va en aumento.

La oferta privada de fisioterapeutas va en aumento. / PIXABAY / LMA_EXTERNAS

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Conocer el número de clínicas privadas de salud que operan en una provincia no es tarea fácil. Existe un registro, llamado NICA, en el que figuran todos los centros médicos autorizados aunque su consulta es complicada y suele dar muchos errores cuando no se conoce el modus operandi. Como alternativa, existe un buscador de internet de gran ayuda llamado Doctoralia, dirigido a quienes están interesados en buscar un servicio concreto.

Según este portal, que recoge solo una parte de la oferta, el número de clínicas polivalentes que ofrecen servicios de psicología y logopedia, con casi 300 entradas, ha crecido sustancialmente en Córdoba, al igual que las clínicas dentales (más de 200 entradas), las de fisioterapia (más de un centenar) y las de medicina estética (más de 80). No es de extrañar que crezcan justo estas especialidades y no otras. La realidad social contemporánea ha puesto el foco desde la pandemia en la salud mental, lo que se une al aumento de psicólogos colegiados en Córdoba gracias en parte a la implantación del grado en la UCO (ya son más de mil colegiados, según el Colegio Oficial).

A la vez, la ciudadanía cuida cada vez más su imagen, por lo que crece la demanda de medicina estética y odontología mientras aumentan las patologías ligadas al estrés, que requieren la intervención del fisioterapeuta para destensar los músculos.

El aumento de estas clínicas, que tienden a agrupar distintas especialidades en un mismo edificio compartido por autónomos de ramas diferentes, se concentra en áreas que no están cubiertas ni por la sanidad pública ni, salvo excepciones, por las aseguradoras privadas. Quienes requieren estos servicios están obligados a pagar a precio de mercado, regulado por la oferta y la demanda.

