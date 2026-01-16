El monumento de Córdoba que puedes ver gratis y es uno de los más visitados de Andalucía: “Una joya escondida en la Judería”

Quien visita Córdoba tiene pocas dudas de los monumentos que tiene que ver en su recorrido por la ciudad milenaria. La única ciudad del mundo poseedora de cuatro Patrimonios de la Humanidad es referencia por su Mezquita-Catedral, los Patios de Córdoba, el Puente Romano, Medina Azahara, el Alcázar de los Reyes Cristianos o la Judería.

Precisamente es el casco histórico de la ciudad donde aguarda al visitante una joya escondida, menos conocida por el público en general, pero no por ello menos importante o de menor valor: la Sinagoga de Córdoba. Un edificio único, que puede pasar fácilmente desapercibido entre las callejas de la Judería y que aguarda tras sus muros una de las huellas más valiosas de la presencia judía en la Península.

Construida en el año 1315, es una de las tres sinagogas medievales que aún se conservan en toda España junto a las dos de Toledo. Es, tal y como la definen en la web oficial del monumento, un "magnífico ejemplo de la arquitectura mudéjar muy influenciada por la cultura árabe y por las ideas estéticas del reino nazarí de Granada".

Turistas en la Sinagoga de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Más de medio millón de visitas

Su valor patrimonial la sitúa año tras año como uno de los monumentos más visitados en la capital y el segundo más visto de los espacios gestionados por la Junta de Andalucía, solo por detrás de la Alhambra de Granada.

En total, 504.612 personas visitaron este enclave en el año 2025 y ello a pesar del ajuste de horarios aplicado desde el pasado 1 de abril por razones de conservación.

Ejemplo de arquitectura mudéjar

Edificada entre los años 1314-1315, el santuario comienza en un patio que conduce a un vestíbulo, que a su vez da paso a una galería o tribuna de las mujeres. A través de otro camino se accede al oratorio o sala de oración, con una planta cuadrada de menos de 40 metros cuadrados.

Los patios, que le dan un carácter único y bello, "servían de tránsito entre el bullicio exterior y el recogimiento interno que se debe respetar en el espacio de culto y actuaban también como elementos de vertebración y articulación de los espacios comunales, ya fuera el oratorio propiamente dicho, la escuela talmúdica o la dependencia del rabino, que solían ocupar los inmuebles anexos".

Hay que destacar que la Sinagoga de Córdoba está incluida en la Red de Juderías de España, que conecta a las distintas salas de rezo hebreas del país para la defensa del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, artístico y cultural del legado sefardí en España. Además, está vinculada a un proyecto de mayor alcance, el Itinerario Europeo del Patrimonio Judío.

Horarios de visita

Ubicada en la calle Judíos, 20, el horario de visita es de martes a domingo: de 9.00 a 15.00 horas, incluidos los festivos de apertura. Los lunes el monumento permanece cerrado.

¿Cuánto cuesta visitar la Sinagoga?

El acceso a la Sinagoga de Córdoba es totalmente gratuito. No obstante, es necesaria la visita previa para grupos de más de seis personas llamando al 957 749 015 o escribir un correo electrónico a la dirección sinagoga.cordoba.ccph@juntadeandalucia.es.