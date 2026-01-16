Hacemos Córdoba exige al alcalde la ampliación de horarios y la apertura de bibliotecas y centros cívicos como salas de estudio

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que el Ayuntamiento adopte “medidas urgentes” para facilitar espacios públicos de estudio a la comunidad estudiantil, coincidiendo con los periodos de exámenes universitarios, de final de curso y de Selectividad.

Desde Hacemos Córdoba recuerdan que en estas fechas se están celebrando los primeros exámenes del curso universitario y que el alumnado necesita “espacios adecuados, accesibles y confortables” para poder estudiar en condiciones. “Nos encontramos en pleno periodo de exámenes y la ciudad no está ofreciendo una respuesta acorde a las necesidades reales de quienes están estudiando”, señalan desde el grupo municipal.

En este sentido, Hacemos Córdoba reclama que la red de bibliotecas municipales y los centros cívicos amplíen sus horarios, incluyendo la apertura durante los fines de semana, al menos entre el 15 de enero y el 15 de febrero. “No tiene sentido que, en los momentos de mayor presión académica, bibliotecas y centros cívicos permanezcan cerrados los fines de semana”, critican.

Además, el grupo municipal propone que se habiliten espacios específicos dentro de esta red pública municipal como salas de estudio, destinando dependencias municipales a este uso exclusivo durante estos periodos. “Estamos hablando de ofrecer lugares de estudio dignos, tranquilos y accesibles, que permitan mejorar el rendimiento académico y la formación de la juventud”, subrayan.

Hacemos Córdoba advierte de que esta situación volverá a repetirse, e incluso se agravará, en los meses de mayo y junio, cuando coinciden los exámenes universitarios, los finales de curso y la Selectividad. Por ello, reclaman al equipo de gobierno que “no improvise” y que empiece ya a planificar un dispositivo específico para esos meses. “Pedimos que se estudie, se prepare y se active un plan estable para mayo y junio, porque la demanda va a ser mayor y la ciudad no puede volver a llegar tarde”, insisten.

Desde el grupo municipal lamentan que el Ayuntamiento no esté atendiendo una reclamación clara de la comunidad estudiantil. “Garantizar espacios públicos de estudio no es un lujo, es una responsabilidad de la administración local y una inversión directa en el futuro de Córdoba”, afirman.“Escuchar a la ciudadanía y responder con hechos es lo mínimo que se le puede exigir a un gobierno municipal”, sentencian.