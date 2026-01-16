Día mundial de la enfermedad
El colegio Andalucía de Córdoba acogerá el 13 de febrero una carrera solidaria contra el cáncer infantil
Se puede colaborar con la compra de pulseras, a 2 euros cada una, que están a la venta cada día junto al centro educativo
El colegio Andalucía de Córdoba capital tiene previsto acoger el próximo 13 de febrero la tercera edición de una carrera solidaria por el día mundial contra el cáncer infantil. El año pasado con esta iniciativa se lograron recaudar 2.730 euros, que se destinaron a la atención de la planta de oncohematología pediátrica e investigación del hospital universitario Reina Sofía. Y la edición de este año tiene la misma finalidad, seguir colaborando con esta planta del Reina Sofía y con la investigación relacionada con el cáncer infantil.
La carrera está programada cerca del 15 de febrero para que coincida con el Día Mundial contra el Cáncer Infantil y con el cumpleaños de Gala, una alumna muy especial del colegio Andalucía. Gala, que tiene ahora 6 años, tuvo que hacer frente a una enfermedad oncológica con menos de 2 años, de la que pudo recuperarse, señala la madre de esta menor, Lorena García, que es la impulsora de esta carrera, con el apoyo de sus familiares, colegio, familias del centro y del hospital Reina Sofía.
Cómo colaborar con la iniciativa solidaria
La madre de Gala indica que ya están a la venta las pulseras solidarias, con las que se persigue volver a reaudar fondos para oncohematología infantil del Reina Sofía. Cada pulsera vale 2 euros y se pueden adquirir de 10.00 a 11.00 horas, junto al colegio Andalucía, en la calle La Rábida (Sector Sur), de lunes a viernes. Para más información se puede contactar con Lorena García, en el teléfono 673 53 09 95.
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes