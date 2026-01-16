El colegio Andalucía de Córdoba acogerá el 13 de febrero una carrera solidaria contra el cáncer infantil

El colegio Andalucía de Córdoba capital tiene previsto acoger el próximo 13 de febrero la tercera edición de una carrera solidaria por el día mundial contra el cáncer infantil. El año pasado con esta iniciativa se lograron recaudar 2.730 euros, que se destinaron a la atención de la planta de oncohematología pediátrica e investigación del hospital universitario Reina Sofía. Y la edición de este año tiene la misma finalidad, seguir colaborando con esta planta del Reina Sofía y con la investigación relacionada con el cáncer infantil.

La carrera está programada cerca del 15 de febrero para que coincida con el Día Mundial contra el Cáncer Infantil y con el cumpleaños de Gala, una alumna muy especial del colegio Andalucía. Gala, que tiene ahora 6 años, tuvo que hacer frente a una enfermedad oncológica con menos de 2 años, de la que pudo recuperarse, señala la madre de esta menor, Lorena García, que es la impulsora de esta carrera, con el apoyo de sus familiares, colegio, familias del centro y del hospital Reina Sofía.

Cartel anunciador de la carrera solidaria contra el cáncer infantil en el colegio Andalucía de Córdoba. / CÓRDOBA

Cómo colaborar con la iniciativa solidaria

La madre de Gala indica que ya están a la venta las pulseras solidarias, con las que se persigue volver a reaudar fondos para oncohematología infantil del Reina Sofía. Cada pulsera vale 2 euros y se pueden adquirir de 10.00 a 11.00 horas, junto al colegio Andalucía, en la calle La Rábida (Sector Sur), de lunes a viernes. Para más información se puede contactar con Lorena García, en el teléfono 673 53 09 95.