Cuánto cobra un médico privado de las aseguradoras: estas son las tarifas de las principales intervenciones y consultas

Más de 180.000 familias cordobesas tienen un seguro médico privado, personal o familiar, con alguna de las compañías del mercado. Todos esos usuarios saben lo que pagan al mes de cuota, si tienen copago, conocen el sobrecoste que pueda determinados actos médicos, pero en general no sabe cuánto dinero reciben los profesionales por cada consulta a la que asisten.

Según la federación de autónomos ATA y la asociación de Servicios Médicos Asempur, los baremos fijados por las compañías «son los mismos que en los años ochenta, ya que en estos años no se ha actualizado en muchos casos ni el IPC». También apuntan que no todas las clínicas o profesionales reciben el mismo trato y que hay grandes emporios sanitarios a los que las compañías, por el peso que tienen a nivel nacional, cuidan y pagan con unos baremos mientras otros reciben «las migajas que sobran». La asociación ATA ha facilitado un baremo con los precios medios que se abonan por una serie de actos médicos y que, según José Luis Perez, portavoz de la sanidad de la federación, «no están en consonancia con la responsabilidad que asume el profesional».

De esta forma, según dicho baremo, un médico cobra por una consulta de medicina general, entre 5 y 10 euros; por una consulta de Pediatría, de 9 a 13 euros y por una consulta de especialidad de 15 a 20 euros. Esto explica que las clínicas privadas que dependen en gran medida de las aseguradoras lleguen a tener largas colas para atender a decenas de pacientes a diario con el objetivo de sufragar los costes a base de multiplicar las atenciones. Y también explica por qué a menudo hay centros y profesionales que rechazan atender a según qué compañías, normalmente las que pagan menos, y que si uno pide cita por aseguradora haya que esperar semanas o meses mientras que si es de pago se le atienda al día siguiente. El servicio que se recibe cuando uno acude por lo privado o por aseguradora tampoco es siempre el mismo. Un ejemplo claro se da en las clínicas de fisioterapia, donde un cliente privado recibe muchos más minutos de masaje que uno de aseguradora, que normalmente se entretiene con corrientes o otro tipo de máquinas y un tiempo muy limitado de manipulación por parte del fisioterapeuta en cuestión.

Baremo de precios que cobra un médico por consultas privadas. / Córdoba

Lo que más llama la atención es lo que se paga por determinadas intervenciones como una operación de fimosis, por la que el médico recibe 22 euros o una cirugía de tumor de mama, por la que cobra 45 euros. La mayoría de los médicos que trabajan en la privada lo hacen también en la pública y tienen en la primera un complemento importante a su sueldo siempre que realicen un número importante de consultas y/o intervenciones. No obstante, trabajar bajo tanta presión y por esas cantidades puede conllevar un riesgo, según las voces consultadas, que en el actual contexto de masificación y de escasez de profesionales habría que valorar. Si una operación que cuesta 700 euros por lo privado se hace por menos de la mitad, ¿cabe pensar que la calidad se pueda ver afectada?

La patronal de las aseguradoras, Unespa, que niega con trazo gordo tal masificación, no entra en el tema del dinero. «No hacemos valoraciones sobre tarifas ni prestaciones», indican, «cada entidad establece su política comercial y define la relación con sus proveedores y nosotros no intervenimos en esas decisiones y acuerdos».