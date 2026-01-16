Centro de recepción de la Mezquita-Catedral: más de una década para llegar hasta aquí

Más de diez años han transcurrido para que la Mezquita-Catedral de Córdoba tenga un centro de recepción e información a la altura del monumento. Ya por el año 2011 se empezó a hablar de la necesidad de dotar de mayor espacio al Museo Diocesano y el Obispado puso la vista en la zona del patio del Palacio Episcopal. Desde mucho tiempo atrás y hasta 2015, cuando comenzaron las obras, el patio que hoy luce completamente renovado con bolo cordobés y con la fuente del Elefante era, básicamente, un aparcamiento.

Por aquel entonces no se hablaba del centro de recepción, la intervención estaba más encaminada al Diocesano. Lo recuerda en conversación con este periódico el arquitecto Francisco Javier Vázquez Teja, que en 2011 tomó las riendas del proyecto de rehabilitación, que no llegaría a estar listo hasta dos años después. Fueron, reconoce Vázquez Teja, unos inicios «problemáticos», aunque consiguieron sortearse las vicisitudes y las obras comenzaron en la primavera de 2015.

El patio del Palacio Episcopal, cuando todavía se usaba de aparcamiento. / CÓRDOBA

Primera fase de las obras

De la mano de Vázquez Teja vino, puede decirse, la primera fase de la rehabilitación. Las obras se centraron en el patio de carruajes, donde se hallaron importantes restos arqueológicos. Aquello condicionó de manera inevitable todo lo que vino después, incluido el presupuesto, pues esta parte de la intervención se fue por encima de los 2,6 millones de euros. Esos restos son, a día de hoy, una de las partes más llamativas del centro de interpretación. Muchos de ellos se observan a través de un suelo transparente instalado en la parte del vestíbulo. Desde aquí se observa todo el patio a través de un muro cortina, un enorme ventanal de vidrio donde, justo delante, están colocados los mostradores de información y de compra de entradas y alquiler de audioguías.

En esta primera intervención, que finalizó seis años después de iniciarse, también se actuó en la crujía, donde se dejó a la luz una arcada barroca que estaba tapiada. Además, en esta fase se recuperó el pasillo que comunicaba el palacio con el seminario y se intervino en el mirador, una de las partes más espectaculares del edificio por las vistas que ofrece.

Una de las galerías del palacio donde estuvo hace años el colegio San Rafael. / CÓRDOBA

En los seis años que duraron las obras los problemas no fueron pocos, tanto que los trabajos llegaron a estar parados casi cuatro años por las diversas modificaciones que hubo que introducir en el proyecto original y por varias desavenencias entre el Cabildo y la Gerencia de Urbanismo.

Segunda fase de los trabajos

Tres años después de finalizar estas obras, en 2024, dieron comienzo las que han permitido que el edificio sea a día de hoy un centro de recepción e información. En este caso, fue el estudio de arquitectura Frade el que se encargó de la intervención, que ha costado casi seis millones de euros (aunque además de las obras aquí habría que incluir ya todo el contenido).

Galería ya reformada del Palacio Episcopal, pero cuando aún no se había instalado la parte expositiva. / A. J. GONZÁLEZ

El objetivo de estos últimos trabajos era una intervención mínima en lo que ya se había hecho, aunque sí se ha actuado en las partes expositivas, porque se necesitaba más espacio. Si en la primera fase se actuó sobre todo en el patio de carruajes, en esta segunda la obra se ha centrado en los alrededores de dicho patio. También se incluye en esta parte la reforma del salón de actos del Obispado, que también forma parte del Palacio Episcopal, y otra parte de aseos junto a la cafetería. Además, se ha dotado de contenido a todo el edificio, con numerosas piezas y elementos audiovisuales.