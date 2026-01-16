Adolfo Molina asegura que "2026 va a ser un gran año para Córdoba"

El presidente del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, ha presidido este viernes la primera Junta Directiva Provincial de esta formación en el año 2026, y en declaraciones a los medios de comunicación ha asegurado que “2026 va a ser un gran para Córdoba, un año de hechos y no de promesas, de gestión y no de propaganda”. Molina ha destacado que Andalucía está cambiando y Córdoba avanza "gracias a un gobierno serio, estable y útil como es el de Juanma Moreno". "Arrancamos 2026 con unos presupuestos en vigor desde el 1 de enero, con planificación, con estabilidad política y con un objetivo muy concreto: seguir mejorando la vida de los andaluces y de los cordobeses”, ha afirmado.

Además, ha incidido en que hoy Andalucía afronta el futuro desde una posición "mucho más sólida" que hace unos años, con "más empleo, más inversión, menos impuestos y unos servicios públicos que se refuerzan año tras año". “Este va a ser un año de realidades, de proyectos que se culminan después de demasiado tiempo bloqueados, y de inversiones que se traducen en servicios, oportunidades y calidad de vida”, ha continuado.

Según ha expuesto el presidente del PP cordobés, para la provincia de Córdoba 2026 va a ser un año clave en sanidad con la puesta en funcionamiento del nuevo edificio de consultas externas de Niño y Mujer del Reina Sofía, el tercer punto de urgencias de la capital, nuevos centros de salud en El Naranjo, Bujalance y Villanueva de Córdoba, la ampliación del Hospital de Montilla o el inicio del Plan Específico de Atención Sanitaria de Lucena.

Así mismo, Molina también ha destacado las 10 nuevas depuradoras en varios municipios de la provincia, “porque este Gobierno tiene claro que cada gota cuenta y que el agua es una prioridad estratégica”. También ha incidido en el “futuro y empleo” de Córdoba con la Base Logística del Ejército de Tierra, que cuenta con 100 millones de euros en el presupuesto andaluz y con un ambicioso proyecto formativo que arranca este año, junto a una Formación Profesional que en Córdoba vive su mayor expansión histórica.

En educación, Adolfo Molina se ha detenido para explicar que Andalucía tiene hoy menos alumnado debido al descenso de la natalidad: 120.000 alumnos menos que en 2018, y más de 2.000 menos en Córdoba solo en el último curso -ha explicado ante los periodistas- pero "lejos de recortar este Gobierno ha reforzado el sistema educativo con la mayor plantilla docente de la historia, más estabilidad, más recursos y mejores ratios".

"Córdoba tiene hoy las ratios medias más bajas de toda Andalucía y una apuesta clara por la Formación Profesional y la Educación Especial, con un incremento muy significativo de aulas específicas y de plazas de FP. Y como ya ha anunciado el presidente Juanma Moreno, Andalucía es la primera comunidad que fija en una norma un máximo de 22 alumnos por clase de Infantil y Primaria", ha afirmado.

Para Molina, 2026 también será un año importante en patrimonio, infraestructuras, logística, vivienda, dependencia, justicia y medio ambiente, con actuaciones tan relevantes como Medina Azahara, el Cinturón Verde, Los Villares, El Higuerón o nuevas sedes administrativas de la Junta en la capital. Ante estos datos, el presidente del PP de Córdoba se ha mostrado tajante en las reivindicaciones de Córdoba y Andalucía, asegurando que nuestra comunidad autónoma "sigue estando infrafinanciada".

“Hay que decirlo alto y claro, el modelo Montero es opaco, arbitrario e injusto. Un modelo que perjudica a Andalucía y que solo beneficia al independentismo catalán. Con ese modelo, un catalán recibirá 389 euros más que un andaluz. No lo vamos a permitir, no vamos a caer en la trampa y seguiremos reclamando una financiación justa y los recursos suficientes Córdoba necesita para crecer. La Junta ha cumplido, ahora le toca al Gobierno de España”, ha dicho. Adolfo Molina ha concluido asegurando que en este 2026 el Partido Popular de Córdoba “seguirá respaldando con unidad, con trabajo y con ambición un proyecto político que está demostrando que cuando se gobierna con seriedad, Andalucía avanza”.