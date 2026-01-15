Unieléctrica se consolida con 738 millones como cuarta firma cordobesa en facturación

La comercializadora independiente de electricidad y gas Unieléctrica, con sede en Córdoba y primera de su género en Andalucía, alcanzó en 2025 una facturación bruta de 738,15 millones de euros, lo que supone un 40% más que en el ejercicio anterior, donde facturó 527,42 millones de euros. La cifra, como celebran desde Unieléctrica en una nota, consolidan a la empresa como cuarto grupo en ventas de la provincia tras los últimos datos públicos de la Corporación Cúnext, Covap y Deóleo, a los que se acercan en este concepto, y previsiblemente le permitirá subir varias casillas en el ránking de las primeras 40 empresas andaluzas en facturación bruta.

El logro coincide con un año en el que Unieléctrica ha consolidado sus modalidades de tarifas, servicios, productos y fórmulas para facilitar el ahorro al consumidor, todo ello tras ajustar de nuevo sus márgenes comerciales. En paralelo al aumento de facturación, Unieléctrica, que opera en el mercado peninsular (incluido el portugués), Canarias y Baleares, ha incrementado el número de clientes en un 17,5%, pasando de los 148.250 contratos al 1 de enero de 2025 a los 174.161 de inicio del año 2026, en buena parte gracias a las pymes y autónomos, sector en el que la comercializadora de energía está especializada desde su fundación en 2013.

La cifra de facturación bruta en 2025 mantiene un incremento prácticamente constante desde la constitución de Unieléctrica, ya duplica con mucho los números de 2018, y la consolida en el grupo de cabeza de las comercializadoras independientes del país, con solo dos ligeros retrocesos en 2020, debido a los efectos de la crisis sociosanitaria y económica de la pandemia, y en 2024, ya que durante unos meses el IVA tuvo un tipo distinto. Como referencia, desde 2018, en el que el grupo Unieléctrica facturó 353 millones, los ingresos brutos ascendieron a 442 millones de euros en el año 2019, 391 millones en el ejercicio siguiente marcado por la pandemia, 444 en el año 2021, 503 millones de euros en 2022, 539 millones en 2023 y los citados 527,42 del 2024. El salto a los 738,15 millones de euros de 2025 supone, pues, un incremento notable que da cuenta del éxito y la implantación del grupo.

Durante 2025 el grupo ha continuado su presencia en todas las provincias de España así como en los mercados eléctricos de Baleares y Canarias, que se rigen por otra normativa, entró en 2019 en el mercado portugués y ha diversificado sus tarifas ajustadas a las necesidades de consumidores de todo tipo (no solo pymes y autónomos, aunque se encuentra especializados en los mismos), además de multiplicar servicios para facilitar el ahorro de los clientes que se ‘autofinancian’ sin incrementar la factura en la sustitución de luminarias antiguas por leds, condensadores para evitar las penalizaciones por energía reactiva, sistemas de automedida, puntos de recarga para vehículos eléctricos, instalaciones de autoconsumo con fotovoltaica o, más recientemente, acumuladores solares y equipos de aerotermia.

Para el director gerente de Unieléctrica, Diego Montes Muñoz de Verger, las cifras, pese a su sorprendente incremento “no nos ha sorprendido si tenemos en cuenta el duro trabajo desarrollado en 2025, cómo hemos ajustado los márgenes para aumentar el ahorro de los clientes y de una cierta reactivación de las pymes y autónomos, en los que siempre hemos estado volcados. Todo ello nos permite encarar el 2026 con optimismo a pesar de un mercado mayorista que no deja de sufrir vaivenes y del reto que supone la transición energética y la modernización del sector en general”.

Unieléctrica ya entró en 2018 en la segunda edición del prestigioso listado ‘FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies’, la relación de un millar de empresas del Viejo Continente que más destacaron por su crecimiento y que son un referente para sus respectivos países. El año anterior, incluso, el grupo ya era la primera comercializadora energética en facturación bruta con sede en Andalucía (puesto que no ha abandonado desde entonces) y fue reconocida por la LSGE, gestora de la bolsa de Londres, entre las mil empresas inspiradoras de Europa y entre las 70 primeras españolas que sirven de modelo al Viejo Continente por su crecimiento, métodos, éxito y filosofía.

2025 también fue un año especial para Unieléctrica al multiplicar sus iniciativas en favor de la sociedad, especialmente en Córdoba, desde la promoción del deporte base a la cultura o apoyando proyectos de entidades asistenciales y del tercer sector.