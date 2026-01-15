La UCO y Canitas renuevan la Cátedra de Animales de Compañía tras dos años de resultados en formación y excelencia veterinaria

La Universidad de Córdoba (UCO) ha formalizado la renovación de la Cátedra Canitas de Animales de Compañía, tras dos años de actividad en los que esta iniciativa ha demostrado su utilidad y aceptación en el ámbito de la formación y la práctica veterinaria. El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo Rodríguez, y el presidente de Canitas, Eladio Álvarez Bocanegra, han firmado un nuevo acuerdo de colaboración que hacen posible la continuidad de la misma.

Según ha informado la UCO en una nota de prensa, en el ámbito formativo, se han desarrollado dos convocatorias de becas remuneradas de formación práctica dirigidas a estudiantes de los últimos cursos del Grado en Veterinaria de la Universidad de Córdoba. En total, 25 alumnos han podido realizar prácticas de un mes en el entorno clínico veterinario, con el apoyo y orientación de los especialistas y del personal de Canitas, contribuyendo así a mejorar su empleabilidad y su integración en el entorno laboral. El programa ha tenido una acogida muy positiva, con una valoración excelente tanto por parte del alumnado como de los tutores profesionales. Además, algunas de estas prácticas han facilitado la posterior incorporación de los alumnos a la empresa.

Por otra parte, la Cátedra ha impulsado la excelencia académica y la investigación aplicada mediante el Premio Sanidad de los Animales de Compañía, orientado a reconocer trabajos de fin de grado con aplicación directa en la clínica veterinaria, que ha celebrado ya dos convocatorias anuales. En el conjunto de ambas ediciones han participado más de 40 trabajos de fin de grado, y en la convocatoria de 2025 el premio se abrió al ámbito nacional, con 20 trabajos procedentes de ocho facultades de Veterinaria de toda España, lo que ha supuesto un notable incremento en su alcance y visibilidad.

Aumentar las becas en los próximos años

La renovación de la cátedra permitirá consolidar estos dos pilares y reforzar su impacto en los próximos años. Entre los objetivos planteados se encuentra ampliar el número y la dotación de las becas prácticas, con el fin de ofrecer esta experiencia a un mayor número de estudiantes, así como afianzar y ampliar el premio al mejor TFG, incorporando accésits que fomenten una mayor participación y el reconocimiento de la excelencia académica en el ámbito veterinario.

La Cátedra Canitas de Animales de Compañía, fruto de la colaboración entre la Universidad de Córdoba y Canitas, reafirma así su misión de contribuir a la formación de profesionales mejor preparados, promover la investigación aplicada en el ámbito veterinario y avanzar en la mejora del bienestar de los animales de compañía, señala la UCO.