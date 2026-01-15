Jornada negra en Córdoba. Tras conocerse ayer el presunto caso de agresión sexual registrado en el Colegio Mayor La Asunción, reina el silencio entre el estudiantado residente. El caso ha sacudido a la comunidad universitaria y el investigado ha quedado en libertad con cargos y orden de alejamiento. En la madrugada, un incendio en una vivienda de Cabra ha dejado dos personas heridas, una de ellas en estado grave, tras calcinarse parte del piso. Además, un trabajador ha fallecido en un accidente laboral en una cantera de Luque.

