La actualidad del jueves 15 de enero
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La reacción en el Colegio Mayor La Asunción tras la presunta agresión sexual en el centro, el grave incendio en una vivienda de Cabra y el consenso político para exigir la conversión en autovía de la N-432 marcan la actualidad del día en Córdoba
Jornada negra en Córdoba. Tras conocerse ayer el presunto caso de agresión sexual registrado en el Colegio Mayor La Asunción, reina el silencio entre el estudiantado residente. El caso ha sacudido a la comunidad universitaria y el investigado ha quedado en libertad con cargos y orden de alejamiento. En la madrugada, un incendio en una vivienda de Cabra ha dejado dos personas heridas, una de ellas en estado grave, tras calcinarse parte del piso. Además, un trabajador ha fallecido en un accidente laboral en una cantera de Luque.
- Del gran revuelo al silencio tenso en el Colegio Mayor de la Asunción tras el presunto caso de agresión sexual
- Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas
- Muere un trabajador de 64 años al sufrir un accidente en una cantera de Luque
Córdoba ciudad
- El Pleno de Córdoba vuelve a pedir al Gobierno central la conversión de la N-432 en autovía
- Las trabajadoras de ayuda a domicilio estallan en el Pleno: "Los derechos se pierden a una velocidad pasmosa"
- El Ayuntamiento ampliará las líneas de ayudas para mejorar la seguridad de los trabajadores del taxi
- Córdoba cierra el año 2025 con una inflación del 2,7%: esto es lo que más ha subido durante el ejercicio
- La Plataforma contra la Violencia de Género denuncia los fallos del sistema de protección de las víctimas
- Maíllo en Córdoba: contra el Gobierno en vivienda, oposición al acuerdo con Mercosur y cancelación a Julio Iglesias
Provincia
- El Pleno de Belalcázar toma conocimiento de la renuncia del alcalde tras ser señalado por acoso sexual
- El Castillo de Hornachuelos abre sus puertas al público el 17 de enero con acceso gratuito
Sucesos y tribunales
- La Policía investiga el apuñalamiento a un hombre en una zona de copas junto al Vial Norte
- “Papá me tienen secuestrado, no sé dónde estoy. Esa llamada, tras la desaparición de Paco, todavía no me deja dormir”
- Detenida tras causar una herida grave en el cuello a un hombre con un vaso de cristal en Pozoblanco
Cultura
Deportes
España
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes