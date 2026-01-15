Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La reacción en el Colegio Mayor La Asunción tras la presunta agresión sexual en el centro, el grave incendio en una vivienda de Cabra y el consenso político para exigir la conversión en autovía de la N-432 marcan la actualidad del día en Córdoba

Jornada negra en Córdoba. Tras conocerse ayer el presunto caso de agresión sexual registrado en el Colegio Mayor La Asunción, reina el silencio entre el estudiantado residente. El caso ha sacudido a la comunidad universitaria y el investigado ha quedado en libertad con cargos y orden de alejamiento. En la madrugada, un incendio en una vivienda de Cabra ha dejado dos personas heridas, una de ellas en estado grave, tras calcinarse parte del piso. Además, un trabajador ha fallecido en un accidente laboral en una cantera de Luque.

