La actualidad del jueves 15 de enero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La presunta agresión sexual en un colegio mayor de Córdoba, el nuevo reglamento de la bolsa de empleo de Sadeco y la puesta en marcha de la sala municipal de crisis centran los principales asuntos del día en Córdoba

Acceso al Colegio Mayor La Asunción, donde se produjeron los hechos.

Acceso al Colegio Mayor La Asunción, donde se produjeron los hechos. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Policía Nacional ha detenido a un residente del Colegio Mayor La Asunción acusado de una presunta agresión sexual a una compañera. Los hechos fueron denunciados el pasado domingo y el presunto autor ha sido puesto en libertad con cargos y con una orden de alejamiento. En el plano laboral, Sadeco avanza hacia un cambio relevante en la gestión de su empleo temporal con un nuevo reglamento para la bolsa de trabajo, pendiente solo de la aprobación definitiva del Consejo de Administración. Además, el Ayuntamiento presentó una nueva sala de crisis y emergencias que refuerza la capacidad de coordinación de los cuerpos de seguridad ante situaciones extremas.

Córdoba ciudad

Provincia

Tribunales

Deportes

España

Internacional

