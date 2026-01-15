La Policía Nacional ha detenido a un residente del Colegio Mayor La Asunción acusado de una presunta agresión sexual a una compañera. Los hechos fueron denunciados el pasado domingo y el presunto autor ha sido puesto en libertad con cargos y con una orden de alejamiento. En el plano laboral, Sadeco avanza hacia un cambio relevante en la gestión de su empleo temporal con un nuevo reglamento para la bolsa de trabajo, pendiente solo de la aprobación definitiva del Consejo de Administración. Además, el Ayuntamiento presentó una nueva sala de crisis y emergencias que refuerza la capacidad de coordinación de los cuerpos de seguridad ante situaciones extremas.

