Los trabajadores de Hitachi decidirán en asamblea el rumbo que toma el conflicto

Los trabajadores de la fábrica de Hitachi Energy en Córdoba decidirán en una asamblea prevista para este sábado, 17 de enero, el rumbo que toma el conflicto laboral que arrastran desde hace meses, ante la falta de acuerdo para renovar el convenio colectivo.

Este jueves, Hitachi ha anunciado en un comunicado que "la dirección de la planta de Hitachi Energy en Córdoba y los sindicatos han alcanzado una propuesta de acuerdo para resolver las diferencias que mantenían en las últimas semanas". En su comunicado, la empresa señala que ese principio de acuerdo "deberá ser ratificado por la asamblea de las personas trabajadoras que se celebrará este próximo sábado".

Sin embargo, tras la difusión del comunicado de Hitachi, CCOO, sindicato mayoritario en el comité de empresa, ha negado que se haya llegado a ningún principio de acuerdo, al tiempo que ha lamentado que "la empresa manipule a la plantilla con comunicados en los que se falta a la verdad y que no están consensuados".

Por su parte, representantes de UGT en el comité de empresa de Hitachi consultados por este periódico han señalado que si bien no se puede hablar de "principio de acuerdo" sí se "han sentado las bases de una propuesta por parte de la empresa" para que los trabajadores decidan qué pasos seguir a partir de ahora.

Más allá de los detalles de ese principio de acuerdo del que solo habla el comunicado de la empresa, todas las partes coinciden en que el camino que tome el conflicto se decidirá por parte de la asamblea de trabajadores que se celebrará el sábado.

El principio de acuerdo alcanzado este jueves, según Hitachi

Los puntos del principio de acuerdo que refleja el comunicado de Hitachi, pasan, en primer lugar por "retomar la negociación de un nuevo convenio colectivo a partir del 2 de marzo, una vez que la representación de las personas trabajadoras ha mostrado su predisposición a desconvocar la huelga indefinida y los paros parciales que mantenía".

Igualmente, según la empresa, "se ha planteado reducir las sanciones impuestas por la ocupación ilegal de la planta a 21 días de suspensión de empleo y sueldo". Esta propuesta, añade Hitachi, "sería complementaria a la reducción que se había alcanzado previamente con UGT, al que ya se han adherido algunos de los empleados".

"En esta reunión -concluye el comunicado de Hitachi-, la empresa ha reiterado su voluntad de seguir manteniendo un diálogo constructivo que permita alcanzar acuerdos que contribuyan a consolidar el futuro industrial de la planta de Córdoba".

CCOO no solo niega el acuerdo, sino que asegura que no hay avances

CCOO ha salido al paso del comunicado de Hitachi, y no solo niega que se haya llegado a ningún principio de acuerdo, sino que asegura que en la reunión de este jueves "no ha habido ningún avance, motivo por el que los responsables sindicales han convocado una asamblea de trabajadores y trabajadoras para el próximo sábado". El sindicato matiza que la asamblea "la convoca el comité, no la empresa", y añade que el objetivo de la asamblea será "exponer la situación de la negociación y plantear retomar el calendario de movilizaciones que se suspendió en señal de buena voluntad y para tratar de desbloquear la negociación".

CCOO lamenta en su comunicado "que la empresa manipule a la plantilla con comunicados en los que se falta a la verdad y que no han sido consensuados en ningún caso con el comité de empresa", y subraya que "con este tipo de comunicados lo único que pretende es crear incertidumbre y confusión entre la plantilla".

Los delegados de CCOO, "sindicato con la mayoría absoluta en el comité de empresa de Hitachi Energy -insiste el sindicato- han dejado claro que no solo no se ha aceptado desconvocar la huelga indefinida, sino que, de hecho, se baraja retomarla la semana próxima ante la actitud inmovilista de la empresa, que se empeña en dilatar una negociación que ya se podría haber cerrado si no se empeñara en mantener unas sanciones injustas e injustificables".

UGT dice que se han sentado las bases para intentar desbloquear el conflicto

Por su parte, los representantes de UGT consultados por Diario CÓRDOBA, si bien apuntan que no se puede hablar de un principio de acuerdo como tal, sí consideran que "se han sentado las bases" para intentar desbloquear el conflicto en tres puntos, que coinciden, en lo esencial, con los que señala Hitachi en su comunicado: las sanciones, la negociación del convenio, que se retomaría el 2 de marzo como apunta Hitachi en su comunicado, y la finalización, o no, de la huelga. La plantilla de trabajadores tendrá la palabra en la asamblea del próximo sábado.