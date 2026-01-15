El Ayuntamiento ampliará las líneas de ayudas para mejorar la seguridad de los trabajadores del taxi en Córdoba

Los trabajadores de Aucorsa y del taxi en Córdoba han pedido al Ayuntamiento, durante el primer pleno del año 2026, que ponga en marcha un sistema integral de seguridad conectado con la Policía Nacional y la Policía Local para proteger a los trabajadores de las agresiones que sufren durante su jornada laboral. El Gobierno municipal ha aprobado, sin embargo, ampliar la línea de ayudas al taxi incluyendo mecanismos que refuercen la seguridad y reforzar la colaboración con los cuerpos de seguridad del Estado.

Juan Francisco Aljama, en representación de los trabajadores de Aucorsa, ha tomado la palabra durante la sesión para asegurar que su profesión "es de riesgo" y ha denunciado un "incremento de agresiones y violencia física". Por todo ello, ha pedido actuar "con contundencia y eficacia" y poniendo en marcha medidas de protección física reales como mamparas, sistemas de vigilancia conectados, cámaras de seguridad y botones del pánico, así como vigilantes de seguridad en los puntos rojos de conflictividad. Aljama, antes de retirarse del pleno y tras la votación, ha expresado que "espero no tener que llamar para decir que han matado a un compañero". Por parte de los taxistas, José Antonio Coca ha solicitado buscar fórmulas para que se tomen ya estas medidas porque "necesitamos sentirnos apoyados y hace falta más, dar ese paso, defender a los que nos dedicamos a este servicio".

El debate ha sido llevado por el PSOE en una moción para instar al gobierno municipal a implantar un sistema de comunicación directa de conductores de taxis y Aucorsa con los cuerpos y fuerzas de seguridad, una moción que ha sido discutida durante la sesión por no haber llegado a un acuerdo con el PP, que ha sacado adelante la moción con una enmienda a la totalidad.

El presidente de Aucorsa, Bernardo Jordano, ha defendido que los dos servicios tienen matices y las soluciones no son las mismas para autobuses o para taxis. La solución que pone sobre la mesa son las cámaras de seguridad, pero admite que hasta ahora no han encontrado la fórmula para llevar esto a cabo. "Queremos ser realista y no prometer cosas que no podemos cumplir", ha defendido.

El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha defendido que ya hay sistemas de conexión con la central de Aucorsa, que rebota la información a los cuerpos de seguridad, aunque admite que se puede mejorar para hacer una conexión directa, mientras que en el caso de los taxis ha afirmado que son un servicio privado y que desde el Gobierno municipal lo podrían hacer es aumentar las ayudas al sector para dotar de medios tecnológicos a los vehículos para realizar esa conexión, una medida que ha sido criticada por la concejal socialista Mamen González, que acusa al PP de no querer asumir la responsabilidad.

Finalmente, lo que ha aprobado el PP es "seguir avanzando en la colaboración con Policía Nacional y Policia Local para la prevención y resolución de cualquier incidente" que pueda afectar al personal de Aucorsa en la prestación del servicio, valorando conjuntamente la implementación de nuevas medidas, ampliar la línea de ayudas al taxi incluyendo mecanismos que refuercen la seguridad e instar al Gobierno de España "a que inicie los cambios legislativos oportunos para que se reconozca a los conductores de cualquier medio de transporte público la condición de prestadores de un servicio público para que las agresiones cometidas contra ellos sean consideradas atentado contra la autoridad a los efectos del artículo 550 del Código Penal".

El pasado 22 de noviembre un hombre intentó apuñalar al conductor de un autobús de Aucorsa cuando el vehículo circulaba por la calle Campo Madre de Dios. Esta es la última agresión grave registrada en el transporte público.