El Sindicato Médico considera insuficientes dos facultativos para el tercer punto de urgencias

La Junta de Andalucía ha publicado este jueves la oferta pública de empleo para la contratación de dos médicos para el tercer punto de Urgencias de Córdoba capital, que se ubicará en el centro de salud de Levante, en Lepanto. El Sindicato Médico ha criticado nada más conocer la convocatoria la oferta al considerar que contratar solo dos facultativos es insuficiente. "La contratación anunciada a bombo y platillo por el consejero de Salud apenas cubre las necesidades asistenciales para este nuevo punto de urgencias", aseguran, al tiempo que critican que se haya publicado hoy "pese a que llevan tiempo aseverando que estaban haciendo una captación activa de profesionales".

El sindicato denuncia el lenguaje "deliberadamente ambiguo" del consejero Antonio Sanz, "al evitar concretar cuántos de esos profesionales serían médicos, una categoría claramente deficitaria y limitante para la apertura del dispositivo". Así, insisten en que "si el tercer punto de urgencias se abre con una dotación parcial de dos médicos, serían necesarias alrededor de 60 guardias médicas al mes mientras que si se abre con dotación completa —incluyendo un tercer médico para la ambulancia medicalizada— la cifra ascendería a unas 90 guardias mensuales". En esas circunstancias, temen que esas guardias acabe recayendo sobre los médicos de los centros de salud de la Zona Básica de Córdoba, "lo que se traduciría en la pérdida de miles de citas de Atención Primaria, en un contexto en el que la demora para obtener cita médica ya supera con frecuencia los 15–20 días en numerosos centros".

Por otro lado, el sindicato ha remitido un comunicado interno del Distrito Sanitario informando que la fecha prevista para la apertura del tercer punto de urgencias, prevista el 28 de enero, queda descartada, sin dar una nueva fecha. "Esta decisión responde a la necesidad de garantizar que la apertura se realice con la dotación completa de profesionales prevista, asegurando así unas condiciones adecuadas de funcionamiento y una atención asistencial de calidad desde el primer día", indica dicho comunicado, "en este sentido, la fecha definitiva de apertura se ajustará en función de la posibilidad de contratar a los profesionales dotados como nueva plantilla para este centro".

Por su parte, la Junta de Andalucía, que ni confirma ni desmiente este comunicado, condiciona la apertura a la contratación de los facultativos. "Si hay médicos, abriremos", señalan.

La convocatoria de contratación fija un plazo de cinco días hábiles para la presentación de candidatos, por lo que de momento, está por ver si la oferta resulta atractiva a los médicos potenciales para que la contratación sea viable en plazo.