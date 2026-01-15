Sadeco ultima un nuevo reglamento para ordenar su bolsa de empleo

Sadeco está a un paso de introducir un cambio relevante en la gestión de su empleo temporal con un nuevo reglamento que regula el funcionamiento de la bolsa de trabajo de peones limpiadores. El texto, fruto de la negociación entre la dirección y la parte social, persigue ordenar los llamamientos, reforzar la transparencia del procedimiento y dotar de mayor estabilidad a la cobertura de necesidades de personal.

El acuerdo ya ha sido validado en el comité de empresa y queda pendiente del último trámite: su aprobación por el Consejo de Administración, que se celebrará el próximo día 19. La hoja de ruta se recoge en el acta de la reunión de la Comisión de Contratación celebrada el 12 de enero de 2026, donde se acordó por unanimidad aprobar las normas de gestión de la bolsa y trasladarlas al Consejo de Administración para su ratificación. El acuerdo está muy avanzado y supone un cambio importante en la gestión de empleo en la empresa.

Uno de los puntos más sensibles del acuerdo es la inclusión de un artículo que permite formalizar contratos de relevo indefinidos y a tiempo completo con aspirantes que aprobaron la oposición pero no obtuvieron plaza, siempre que estén en la bolsa en situación de disponible y respetando el orden; mientras que el resto del personal eventual seguirá rigiéndose por la bolsa.

El objetivo de la normativa es cubrir las necesidades de contratación de Sadeco con una nueva bolsa de empleo temporal, después de varios años sin actualizarla. En la práctica, la nueva regulación trata de evitar interpretaciones dispares y establece un marco único sobre cómo se realizan las incorporaciones temporales, con reglas para la gestión del listado y su aplicación en los llamamientos.

También supone la ordenación por puntuación de las personas integrantes de la bolsa, con el objetivo de fijar un criterio para los llamamientos y la asignación de contratos. El texto parte de un listado definitivo de aprobados y establece cómo se organiza la bolsa y se cubren las necesidades.

El reglamento también detalla situaciones en las que una persona puede encontrarse en distintos estados de disponibilidad, así como los requisitos para acreditar determinadas circunstancias que puedan afectar a su participación en el proceso y la regulación de los supuestos de renuncia y de rechazo de una oferta de trabajo. El documento establece plazos, procedimientos de comunicación y los efectos que pueden tener estas decisiones dentro de la bolsa, buscando que las consecuencias sean conocidas y previsibles para todos los aspirantes.

De igual modo, el reglamento incorpora un apartado específico de causas de exclusión de la bolsa, entre las que se recogen, por ejemplo, la renuncia voluntaria, la falta de respuesta a un llamamiento o situaciones disciplinarias graves, además de incompatibilidades.

Las normas incluyen también un modelo de evaluación del personal que permite estandarizar la valoración del trabajo realizado durante los contratos temporales. Así, se fijan criterios como la calidad del trabajo, la cantidad, la uniformidad, la asistencia y el comportamiento, con escalas de puntuación. Este apartado se plantea como un instrumento para dar seguimiento del desempeño y dotar al sistema de un componente medible.

El reglamento también delimita el papel de los órganos internos que intervienen en la gestión. Por un lado, la Comisión de Contratación asume funciones de seguimiento y puede elevar propuestas en caso de agotamiento de la bolsa. Por otro, se recoge la figura del Comité de Valoración, encargado de elaborar criterios y propuestas de evaluación.

Aunque el texto está ya consensuado en el ámbito de la Comisión de Contratación, su entrada en vigor depende todavía del último paso administrativo: la aprobación formal por el Consejo de Administración. Si el Consejo da luz verde, Sadeco contará con un marco regulatorio más detallado para la gestión de la bolsa de empleo temporal, con el objetivo de aportar mayor claridad, seguridad y estabilidad a la contratación en una de las categorías con mayor demanda en la empresa.