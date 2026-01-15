Los Premios Justicia de Andalucía distinguen a los profesionales del Juzgado de lo Social 3 de Córdoba

Los 2º Premios Justicia de Andalucía, concedidos este jueves en Granada, han reconocido, entre otros galardonados, a los profesionales del Juzgado de lo Social 3 de Córdoba, hoy integrado en el Tribunal de Instancia de la capital. El órgano de los Social ha sido premiado en la categoría de Innovación y Modernización, por su labor para demostrar que "la innovación, la digitalización y la mejora organizativa pueden nacer desde dentro del propio sistema cuando existe liderazgo, compromiso y trabajo en equipo".

El acto ha estado presidido por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, quien ha defendido la Justicia como "un valor esencial" avalado por el compromiso personal de profesionales como los premiados. Además, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha felicitado a los galardonados a través de un vídeo.

Todos los premiados

Los premios también han distinguido, con una mención especial, al primer fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Luis Portero, asesinado por ETA, al juez de menores de Granada Emilio Calatayud y al letrado jiennense José Calabrús, entre otros. También han recibido el galardón el tramitador procesal de la Audiencia de Málaga José Antonio Raya.

Del juez recientemente jubilado Emilio Calatayud, que ha recibido el Premio de Honor, Nieto ha destacado su capacidad para demostrar que "es posible una Justicia eficaz sin renunciar a la empatía, y una justicia educativa sin perder autoridad".

Ese modelo, ha dicho, basado en el trabajo en equipo, en la especialización y en una mirada integral sobre el menor infractor representa "exactamente el tipo de Justicia que debemos cuidar, aquella que genera cambios positivos en las personas y en la sociedad", ha subrayado.

Sobre el letrado jiennense José Calabrús -Premio a la trayectoria profesional- ha destacado que es un "ejemplo de una abogacía comprometida con la excelencia profesional, la docencia y la reflexión jurídica, contribuyendo durante décadas a dignificar y fortalecer la profesión".

Su carrera combina el ejercicio activo del Derecho con la enseñanza universitaria y su actividad en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, el Colegio de Abogados, del que es decano emérito, y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

En cuanto al tramitador procesal de la Audiencia de Málaga José Antonio Raya -Premio al compromiso con el servicio público-, ha dicho que representa a los trabajadores que sostienen el funcionamiento cotidiano del sistema "con discreción, rigor y responsabilidad".

Mención especial

Los Premios Justicia Andalucía han incluido este año una mención especial al fiscal Luis Portero, que ha recogido su familia, al cumplirse el pasado mes de octubre el 25 aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA.

En la entrega de los premios se ha reconocido su labor en la Defensa del Estado de Derecho, que le costó la vida, con una mención especial que busca reafirmar que "la Justicia fue, es y será más fuerte que el terror".