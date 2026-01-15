Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión sexualIncendio CabraCaso Paco MolinaApuñalamientoPleno AyuntamientoViolencia de géneroCórdoba CF
instagramlinkedin

Sucesos

La Policía investiga el apuñalamiento a un hombre en una zona de copas junto al Vial Norte

El herido fue trasladado al Reina Sofía tras sufrir una herida por arma blanca

Una patrulla de la Policía Nacional.

Una patrulla de la Policía Nacional. / E.P.

Europa Press

La Policía Nacional de Córdoba ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el apuñalamiento a un hombre el domingo pasado en una zona de copas aledaña al Vial Norte en la capital cordobesa.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, el suceso ha tenido lugar en la madrugada del sábado a domingo pasado, cuando alertaron de una reyerta entre varias personas, pero al llegar los agentes al lugar se habían dispersado.

Sin personas identificadas

Mientras, un hombre fue evacuado al Hospital Reina Sofía con una herida de arma blanca, de manera que los agentes se trasladaron al citado centro y han abierto una investigación para esclarecer los hechos, en los que por el momento no hay personas identificadas.

TEMAS

  1. El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
  2. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  3. Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
  4. Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
  5. Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
  6. Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
  7. Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
  8. Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba

Mucho debate y poco consenso en el primer Pleno del Ayuntamiento de Córdoba en 2026

Mucho debate y poco consenso en el primer Pleno del Ayuntamiento de Córdoba en 2026

El Pleno de Córdoba acuerda una planificación de servicios por la nueva comisaría de la Policía Nacional

El Pleno de Córdoba acuerda una planificación de servicios por la nueva comisaría de la Policía Nacional

La Policía Autonómica denuncia a 50 de los 61 locales de hostelería inspeccionados esta Navidad en Córdoba

La Policía Autonómica denuncia a 50 de los 61 locales de hostelería inspeccionados esta Navidad en Córdoba

Unieléctrica se consolida con 738 millones como cuarta firma cordobesa en facturación

Unieléctrica se consolida con 738 millones como cuarta firma cordobesa en facturación

La Plataforma contra la Violencia de Género denuncia los fallos del sistema de protección de las víctimas

La Plataforma contra la Violencia de Género denuncia los fallos del sistema de protección de las víctimas

La Policía investiga el apuñalamiento a un hombre en una zona de copas junto al Vial Norte

La Policía investiga el apuñalamiento a un hombre en una zona de copas junto al Vial Norte

Emacsa llevará la telelectura a las zonas rurales de Córdoba con la instalación de 2.180 contadores inteligentes

Fallece Francisco Daroca, maestro de la arquitectura en Córdoba

Fallece Francisco Daroca, maestro de la arquitectura en Córdoba
Tracking Pixel Contents