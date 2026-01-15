Sucesos
La Policía investiga el apuñalamiento a un hombre en una zona de copas junto al Vial Norte
El herido fue trasladado al Reina Sofía tras sufrir una herida por arma blanca
Europa Press
La Policía Nacional de Córdoba ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el apuñalamiento a un hombre el domingo pasado en una zona de copas aledaña al Vial Norte en la capital cordobesa.
Según han informado fuentes cercanas a la investigación, el suceso ha tenido lugar en la madrugada del sábado a domingo pasado, cuando alertaron de una reyerta entre varias personas, pero al llegar los agentes al lugar se habían dispersado.
Sin personas identificadas
Mientras, un hombre fue evacuado al Hospital Reina Sofía con una herida de arma blanca, de manera que los agentes se trasladaron al citado centro y han abierto una investigación para esclarecer los hechos, en los que por el momento no hay personas identificadas.
