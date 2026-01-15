La Policía Autonómica denuncia a 50 de los 61 locales de hostelería inspeccionados esta Navidad en Córdoba

La Unidad de Policía Adscrita en Córdoba ha denunciado a 50 de los 61 establecimientos de hostelería y ocio inspeccionados durante las pasadas fiestas navideñas (en los meses de diciembre y enero) en la provincia. Este es uno de los principales resultados de la labor desarrollada por los agentes, en el marco de la campaña de vigilancia establecida por la secretaría general de Interior, de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Su labor se ha centrado en el desarrollo de controles en locales dedicados a la hostelería y el ocio, para constatar que cumplen con la documentación y la seguridad exigidas, y garantizar el desarrollo normal de su actividad, teniendo en cuenta la afluencia de público que generan fiestas como la Navidad y Fin de Año.

Así las cosas, la información de la Junta de Andalucía indica que las 50 actas de denuncia levantadas por la Policía Autonómica en establecimientos hosteleros cordobeses han sido motivadas por la detección de 145 deficiencias o infracciones, relacionadas principalmente con la carencia de la documentación exigida para la realización de la actividad o las deficiencias en medidas de seguridad.

Junto a este trabajo, los agentes han controlado 18 salones de juego y bingos en Córdoba. En estas actuaciones han formulado seis actas de denuncia después de identificar 10 infracciones. También han inspeccionado 325 máquinas recreativas y han denunciado a 11 de ellas.

Siete casos de absentismo escolar

Además de la labor del área de Juego y Espectáculos Públicos de Córdoba, que ha estado focalizada en la campaña navideña, el resto de las áreas han mantenido su actividad. Como resultado, los efectivos de Protección al Menor han participado en siete procedimientos de absentismo escolar, han colaborado con Protección de Menores y han realizado 23 traslados de menores infractores entre los centros de internamiento y sedes judiciales y centros sanitarios, principalmente.

Vertidos y pozos ilegales

De otro lado, el área de Protección Medioambiental ha efectuado 51 inspecciones, que han dado lugar a 23 denuncias por vertidos ilegales, deficiencias en la gestión de los residuos por parte de los talleres de automoción y sondeos ilegales, entre otras causas.

Cabe destacar, asimismo, el trabajo de Coordinación, donde colaborando con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) los agentes han comprobado 43 viviendas de su parque público.