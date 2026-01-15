El Pleno de Córdoba vuelve a pedir al Gobierno central la conversión de la N-432 en autovía

El primer pleno de Córdoba de 2026 ha aprobado por unanimidad pedir al Gobierno central, una vez más, la conversión de la N-432 en autovía. Ha sido la única moción de esta sesión, presentada por el PP, que ha salido adelante con consenso de todos los grupos políticos: Vox, Hacemos y el PSOE, que han votado a favor.

La mejora de la carretera ha pasado ya varias veces por el Pleno, siempre con el objetivo de instar al Gobierno central a que se comprometa a cumplir con una demanda histórica de la provincia. "Al menos en esto nos hemos puesto de acuerdo", ha dicho el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, antes del inicio de una sesión marcada por la discusión de mociones sin consenso unánime.

En este caso, la moción del PP toma dos acuerdos. Uno, “instar al Gobierno de España a que adquiera un firme compromiso para la conversión de la N-432 en autovía y que constate que está entre sus prioridades inmediatas” y dos, “instar al Ejecutivo central a buscar una solución urgente que dé agilidad al proyecto y que no se quede en mejoras puntuales en la vía”.

La N-432, que conecta Córdoba con Granada y Badajoz, es una de las carreteras más conflictivas de la provincia y lleva años en el centro del debate político y social por su alta siniestralidad y falta de desdoble. El Ministerio de Transportes ha ido alternando anuncios, estudios informativos y revisiones ambientales, pero sin ejecutar la obra. En algunos tramos se ha optado por mejoras puntuales en lugar del desdoble completo. Ahora mismo no hay calendario firme ni presupuesto comprometido para el desdoble integral, lo que mantiene la N-432 como uno de los principales puntos negros de la red viaria en la provincia.