El Pleno de Córdoba acuerda una planificación de servicios por la nueva comisaría de la Policía Nacional

PSOE y PP chocan por el alcance de las medidas mientras los vecinos exigen soluciones ante "el colapso" del barrio

Los concelajes socialistas Antonio Hurtado y Mamen González

Los concelajes socialistas Antonio Hurtado y Mamen González / AJ González

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba escenificó uno de sus principales choques políticos en torno a la necesidad de ampliar servicios por la futura comisaría de la Policía Nacional en la barriada Arcángel-Arenal. El PSOE llevó a la sesión una moción para elaborar un plan de impacto que analizara las consecuencias de este nuevo equipamiento en materia de tráfico, aparcamientos y transporte público, una iniciativa que el PP rechazó por el propio concepto utilizado. El equipo de gobierno defendió que sí abordará las afecciones derivadas de la comisaría, pero no bajo esa denominación.

El desacuerdo derivó en la presentación y aprobación de una enmienda a la totalidad del PP, que sustituyó por completo la moción socialista. El texto aprobado se limita a instar al Gobierno municipal a realizar una "adecuada planificación" de los servicios y del desarrollo urbanístico vinculados a la nueva comisaría, en colaboración con los vecinos y con el Cuerpo Nacional de Policía, sin concretar medidas específicas ni plazos. Vox calificó el debate de "infantil", mientras que el PSOE acusó al gobierno municipal de rebajar su compromiso y de eludir su responsabilidad en la evaluación del impacto real que tendrá la nueva infraestructura en el barrio.

Mientras tanto, Ricardo Gamero Aguilera, vecino y representante de la Asociación Vecinal El Arenal, advirtió en el Pleno de que la zona se encuentra ya colapsada. "Tenemos cada vez más visitantes por el turismo y por los eventos, con problemas reales de inseguridad y menos posibilidades para los vecinos", explicó, una situación a la que se sumará la llegada de la que será la mayor comisaría de España.

Gamero subrayó que poner en marcha una planificación que no soluciona los problemas ya existentes "no va a servir de nada cuando llegue la comisaría", por lo que defendió la necesidad de trabajar en un plan de impacto, "el nombre real de lo que se necesita" porque "si no hay un plan de impacto, no se van a tomar medidas", insistió.

El representante vecinal enumeró la falta de aparcamientos y de servicios públicos, así como los problemas de tráfico que se producen con cada evento celebrado en la zona, una situación que se extiende prácticamente durante todo el año, de marzo a enero. A todo ello se sumará la actividad diaria de la comisaría, con alrededor de 600 plazas y sus correspondientes servicios, para lo que reclamó también la implicación de la Policía Nacional: "O se trabaja en este año o vamos a salir todos perjudicados, vecinos y comerciantes", advirtió Gamero, que concluyó señalando que, sin un plan de impacto real para una zona ya saturada, "cualquier actuación se quedará en nada".

