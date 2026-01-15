Violencia de género
La Plataforma Contra la Violencia a las Mujeres cuestiona los protocolos tras la agresión denunciada en un colegio mayor de Córdoba
La agrupación alerta del aumento de casos y entre chicos cada vez más jóvenes a consecuencia de la pornografía
La Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres se ha pronunciado este jueves sobre los últimos casos de agresiones machistas conocidos en España. En relación con la denuncia de una presunta agresión sexual en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba, la organización ha alertado del aumento de este tipo de comportamientos entre la población joven y ha puesto en cuestión la eficacia de los protocolos existentes en los centros educativos.
Así lo ha expresado la presidenta de la plataforma, Elena Vega, a preguntas de los periodistas. Vega ha aclarado que la organización no tenía constancia previa de los hechos ni de las circunstancias en las que se produjeron. No obstante, ha advertido del incremento de las agresiones sexuales entre jóvenes y subrayado que estas conductas se están dando en «edades cada vez más tempranas».
El peligro de la pornografía
A su juicio, este fenómeno está relacionado con el acceso «indiscriminado» de niños y adolescentes a contenidos pornográficos. En este sentido, ha reclamado un mayor control sobre el uso de redes sociales y sobre los contenidos disponibles en internet. «Los chicos tienen acceso a la pornografía desde los ocho años», afirmó, y advirtió de que «están aprendiendo por esta vía cómo ejercer el poder sexual contra las mujeres».
Asimismo, Vega ha cuestionado la forma en que se aplican los protocolos de actuación en los centros educativos y universitarios ante este tipo de situaciones.
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba