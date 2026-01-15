Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Plataforma Contra la Violencia a las Mujeres cuestiona los protocolos tras la agresión denunciada en un colegio mayor de Córdoba

La agrupación alerta del aumento de casos y entre chicos cada vez más jóvenes a consecuencia de la pornografía

Rueda de prensa de la Plataforma Contra la Violencia de las Mujeres.

Rueda de prensa de la Plataforma Contra la Violencia de las Mujeres. / Víctor Castro

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

La Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres se ha pronunciado este jueves sobre los últimos casos de agresiones machistas conocidos en España. En relación con la denuncia de una presunta agresión sexual en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba, la organización ha alertado del aumento de este tipo de comportamientos entre la población joven y ha puesto en cuestión la eficacia de los protocolos existentes en los centros educativos.

Así lo ha expresado la presidenta de la plataforma, Elena Vega, a preguntas de los periodistas. Vega ha aclarado que la organización no tenía constancia previa de los hechos ni de las circunstancias en las que se produjeron. No obstante, ha advertido del incremento de las agresiones sexuales entre jóvenes y subrayado que estas conductas se están dando en «edades cada vez más tempranas».

Una chica pasea por el Colegio Mayor de Nuestra Señora de La Asunción.

Una chica pasea por el Colegio Mayor de Nuestra Señora de La Asunción. / Manuel Murillo

El peligro de la pornografía

A su juicio, este fenómeno está relacionado con el acceso «indiscriminado» de niños y adolescentes a contenidos pornográficos. En este sentido, ha reclamado un mayor control sobre el uso de redes sociales y sobre los contenidos disponibles en internet. «Los chicos tienen acceso a la pornografía desde los ocho años», afirmó, y advirtió de que «están aprendiendo por esta vía cómo ejercer el poder sexual contra las mujeres».

Asimismo, Vega ha cuestionado la forma en que se aplican los protocolos de actuación en los centros educativos y universitarios ante este tipo de situaciones.

