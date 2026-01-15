La Plataforma contra la Violencia de Género denuncia los fallos del sistema de protección de las víctimas

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género ha denunciado este jueves los fallos del sistema de protección de las víctimas a raíz de los asesinatos de mujeres cometidos en los últimos meses, cuatro en enero y ocho desde diciembre. La portavoz de la plataforma, Elena Vega, ha recordado algunos datos que demuestran que el sistema falla como el hecho de que "siete de cada diez denuncias sean interpuestas por las propias víctimas", lo que en su opinión muestra "la falta de implicación de la sociedad, ya que toda la responsabilidad sigue recayendo en las mujeres". Para la plataforma, los sistemas de prevención "no funcionan y son eficaces" porque "por muchos pactos y leyes que se aprueben, si no hay recursos no sirven como garantía".

En este sentido, ha reclamado medidas concretas como "un parque público de vivienda donde las mujeres víctimas puedan refugiarse tras la denuncia para que tanto ellas como sus hijos no se vean obligadas a permanecer con su agresor. También han pedido recursos que aseguren que instituciones como el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) tenga personal y no haya lista de espera en la atención psicológica. Vega ha detallado que "se están dando citas para los psicólogos para dentro de un mes y solo en horario de 9 a 14 horas", lo que consideran inasumible para muchas mujeres. También denuncian que "ante esa falta de recursos, las administraciones están derivando la atención a la plataforma, cuando nosotros tenemos recursos muy limitados, por lo que el resultado es que ahora nosotros también tenemos lista de espera".

Respuesta del IAM

Por su parte, el Instituto Andaluz de la Mujer ha respondido a la plataforma que "la atención a las mujeres víctimas de violencia de género es inmediata" y que todas las que llegan al Centro Provincial de la Mujer "son evaluadas en primera instancia y de forma inmediata por la informadora que después la deriva al servicio que mejor se adapte a sus necesidades y circunstancias, ya sea atención psicológica, asesoramiento jurídico o asistencia sociolaboral". Asimismo, el IAM asegura que las víctimas de violencia de género "cuentan con más recursos que nunca, como las prestaciones económicas a huérfanos de la violencia de género que acabamos de ampliar hasta los 26 años, los grupos de atención psicológica para víctimas de 18 a 25 años y los centros de asistencia integral 24 horas para víctimas de violencia sexual, entre otros". Asimismo, el IAM niega que derive a ninguna mujer a a las asociaciones para la atención psicológica.

Formación a los profesionales

Por otro lado, la plataforma exige "la formación continua de los profesionales que atienden a las mujeres", en concreto, los abogados de oficio, "porque es ahí donde empieza el cuestionamiento a las víctimas", y también en el sistema sanitario. Además, han criticado la medida que prevé que los partidos judiciales pasen de la provincia a la capital, "lo que va a suponer un retroceso en la cercanía de los servicios a la población rural". En este sentido, ha indicado que "de 57 mujeres asesinadas en 2025, 37 vivían en pueblos". Advierten de la falta de información sobre este nuevo sistema, al tiempo que señalan también los fallos en el sistema de protección, ya que varias de las mujeres asesinadas tenían activos el sistema Viogén y aún así su agresor las mató.

Durante su intervención, Elena Vega ha insistido en la "resistencia" de las mujeres frente a "los discursos misóginos y la ola de odio y de complicidades incluso de aquellos que enarbolan la bandera feminista".

Por último han recordado la convocatoria de una concentración el próximo 25 de enero a las 17.30 horas en Las Moreras y la celebración de jornadas formativas los días 20 y 21 de marzo.