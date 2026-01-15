Maíllo en Córdoba: contra el Gobierno en vivienda, oposición al acuerdo con Mercosur y cancelación a Julio Iglesias

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y próximo candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, recorre este jueves la provincia de Córdoba, tomando posiciones en dos "frentes abiertos" del debate público: la vivienda y el acuerdo con Mercosur.

En materia de actualidad, Maíllo ha descartado la viabilidad del respaldo de IU al Real Decreto sobre incentivos fiscales a propietarios anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El dirigente de IU lo ha calificado como un "error del PSOE", criticando la posibilidad de bonificar a quienes hayan elevado el precio de sus viviendas en los últimos años de 700 a 1.200 euros, si el incentivo solo exige que no incrementen sus tarifas actuales. Una medida que coincide además con la prórroga de los contratos de alquiler de larga duración que se firmaron en el covid y "que en la provincia de Córdoba se traduce en unos 16.000 contratos, afectando a más de 70.000 personas", ha dicho.

Por otro lado, Maíllo ha presentado una serie de demandas específicas vinculadas a la regulación de los alquileres en España, planteando la necesidad de establecer "un tope" para los precios de arrendamiento, ya que "las medidas actuales resultan insuficientes" en muchas ciudades. También propone la intervención directa en el mercado inmobiliario, como prohibir la adquisición masiva de viviendas por parte de fondos de inversión, restringiendo la venta de propiedades a quienes garanticen su función habitacional. "Estamos en Las Tendillas, un sitio simbólico en el que un edificio lo ha comprado un fondo buitre para especular; en esos activos financieros que acaparan la vivienda para marcar precios es donde tenemos que poner el foco", ha añadido.

Para concluir este apartado, Maíllo ha defendido la creación de un parque público de viviendas que permita ofrecer alquileres "a precios accesibles".

Acuerdo con Mercosur: "repercusiones económicas y sanitarias"

Pasado el mediodía, Maíllo ha visitado una empresa de aceites en Villa del Río para atender las demandas del sector agrícola, donde ha mostrado su oposición al tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, "un acuerdo que perjudica al campo andaluz y los pequeños productores, y va a beneficiar a las grandes cadenas de distribución y la estrangulación de precios", afirmando que tendrá "repercusiones económicas y para fijar población" en las zonas rurales, además de las sanitarias, "ya que van a entrar de forma indiscriminada productos en Europa que no tienen las garantías de salubridad autorizadas en la UE".

El dirigente concluirá su ronda por la provincia este jueves en Montilla en un acto que se celebrará a las 19.00 horas en el Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio.