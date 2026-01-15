Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El incendio de un vehículo en la N-437 provoca retenciones desde primera de la mañana en Córdoba

Los ocupantes, una familia con niños, han desocupado el turismo a tiempo, logrando salir ilesos

Tramo de la carretera N-437 a su paso por Córdoba.

Tramo de la carretera N-437 a su paso por Córdoba. / A. J. González

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Un vehículo en el que viajaba una familia se ha incendiado este jueves mientras circulaba por la carretera N-437 en Córdoba capital, a la altura de las instalaciones de Endesa, según han informado fuentes oficiales a este periódico. El fuego ha provocado importantes retenciones en la ciudad desde antes de las 8.00 horas. Los ocupantes, entre los que había niños, han podido abandonar el vehículo y han salido ilesos.

El suceso se ha producido poco antes de las 8.00 horas, en la N-437 en una zona cercana a las instalaciones de Endesa, según han informado fuentes del Speis (Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos), que han acudido hasta el lugar para apagar las llamas. Según ha detallado el 112 los ocupantes del turismo eran miembros de una familia con niños que, afortunadamente, han logrado salir del vehículo por sus propios pies y sin heridas.

Hasta el lugar se han desplazado los Bomberos de Córdoba, la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico. Según han indicado desde Emergencias 112, este suceso ha provocado importantes retenciones en la ciudad desde primera hora de la mañana.

