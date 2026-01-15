Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 15 de enero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Exposición
Se inaugura ‘Artes entrelazadas’
Esta exposición individual de pintura de Cristina Ybarra presenta un conjunto de obras inspiradas en textos literarios de escogidos autores, entre ellos Ibn Jafaya y Lope de Vega.
CÓRDOBA. Espacio Gala.
Ambrosio de Morales, 20.
19.00 horas.
Exposición
Inauguración de ‘Crisis climática. Una cuestión de derechos humanos’
Con esta muestra se pretende que la ciudadanía tome conciencia sobre la crisis climática y de cómo afecta al ejercicio de los derechos humanos en todo el mundo, haciendo una llamada a la población, en general, para que exija la adopción de medidas urgentes, a nivel mundial y local, basadas en la necesidad de una justicia climática.
CÓRDOBA. Centro Cívico Poniente Sur.
Camino. Viejo de Almodóvar s/n.
19.00 horas.
Muestra
Sigue ‘Metal del verano’, de Christian Lagata
La muestra, comisariada por Marc Navarro, reúne obras de nueva producción realizadas por el artista a lo largo del último año que indagan en su interés por otorgar una apariencia infraestructural a sus trabajos escultóricos o hacer de la infraestructura el motivo central de la representación.
CÓRDOBA. Centro de Creación Contemporánea de Andalucía.
Carmen Olmedo Checa, s/n.
De 11.00 a 20.00 horas.
Niños
Sesiones de lectura
Habrá sesiones de lectura del ciclo La hora del cuento en las bibliotecas municipales Corredera (17.00), Central (17.30) y Villarrubia (17.30), a cargo, respectivamente, de Rafa Blanes, Pura Mayorgas y Mequetrefe.
CÓRDOBA. Bibliotecas Corredera, Central y Villarrubia.
Varias.
17.00 y 17.30 horas.
Novela
Se presenta ‘La vida que quise’
El café de los Jueves de la Biblioteca Poniente Sur, tendrá como invitada a Cinthya González, que presentará su novela La vida que quise, una historia sobre el redescubrimiento y la superación personal. La asistencia es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Biblioteca Poniente Sur.
Camino Viejo de Almodóvar, s/n.
18.00 horas.
Exposición
‘El despertar a la vida de Egipto. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto’
Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo.
CÓRDOBA. Sala Orive y Sala Vimcorsa.
Plaza de Orive y Ángel de Saavedra, 9.
De 10.30 a 20.30 horas.
