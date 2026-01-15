El hospital Reina Sofía de Córdoba retoma su programa de visitas escolares en el que participarán 18 centros de la provincia

El Hospital Universitario Reina Sofía ha puesto en marcha una nueva edición de su programa de visitas escolares, una iniciativa divulgativa y formativa que busca acercar a los más jóvenes a la realidad del trabajo hospitalario, mostrando la diversidad de áreas profesionales que conviven en un centro sanitario de tercer nivel.

Según ha informado el hospital en una nota de prensa, en total, 18 centros educativos de Córdoba y provincia participarán este año en el programa, que se desarrollará cada viernes entre los meses de enero y mayo de 2026, con una media de 30 estudiantes por grupo. La actividad está dirigida principalmente a alumnado de 2º de Bachillerato de Ciencias y a ciclos formativos de ramas sanitarias, con el objetivo de aportar una experiencia práctica que complemente su formación y contribuya a su orientación vocacional.

Además del habitual recorrido por diversas unidades del hospital, este año la jornada comenzará con una breve presentación institucional que repasa los principales hitos del hospital a lo largo de sus 50 años de historia, con especial atención a los avances en la atención a pacientes, la investigación y la innovación tecnológica.

Una experiencia formativa y cercana

Durante la jornada, los estudiantes visitarán tres servicios diferentes, seleccionados para ofrecer una visión amplia del funcionamiento hospitalario: Urgencias, Inmunología, Análisis Clínicos, Cardiología, Lavandería, Anatomía Patológica, Esterilización, Quirófano, Radiodiagnóstico, Microbiología, Medicina Preventiva y Farmacia, entre otros.

Las visitas se han organizado en tramos de aproximadamente 40 minutos por unidad, estando prevista en cada visita una media de 3 o 4 servicios, lo que permite a los grupos conocer de forma directa el trabajo que desarrollan los distintos equipos profesionales, así como el equipamiento, la organización y la importancia de cada área dentro del sistema hospitalario.

La actividad cuenta con la implicación activa del personal de cada unidad, que adapta sus explicaciones al perfil del alumnado y responde a sus preguntas, fomentando un espacio de diálogo y aprendizaje.

Según destaca el director gerente del hospital, Francisco Triviño “este programa contribuye a mostrar a las nuevas generaciones la complejidad y el valor del trabajo sanitario, desde una perspectiva cercana y didáctica”. En esta línea destaca que, al incluir unidades no asistenciales como lavandería o esterilización, “el alumnado puede comprender que la atención al paciente es el resultado de un esfuerzo colectivo y coordinado de muchos perfiles profesionales distintos”.

La primera visita tendrá lugar la semana que viene, 20 de enero con el IES Inca Garcilaso de Montilla, y el calendario se extenderá hasta el 26 de mayo, fecha en la que participará el CDP María Inmaculada de Córdoba. A lo largo de estas semanas, acudirán centros educativos de diferentes municipios de la provincia como Baena, Montoro, Villanueva de Córdoba, Fernán Núñez o Priego de Córdoba, además de la capital.