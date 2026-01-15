La guitarrista cordobesa Teresa Jiménez lanza su primer sencillo inspirado en Córdoba

La cordobesa Teresa Jiménez presenta este 16 de enero, su primer tema, La Ribera, disponible en Spotify, Apple Music y Amazon Music. La canción, compuesta sobre el palo flamenco de la Soleá, está inspirada en el ciclo del agua y en el río Guadalquivir, que atraviesa la ciudad.

Inspiración cordobesa

"Antes de empezar a componer me gusta darme un paseo por la Ribera, ver el río pasando por el Puente Romano me encanta", afirma la artista, que ha grabado muchos de sus vídeos en rincones emblemáticos de Córdoba.

Con más de 500.000 seguidores entre todas sus redes sociales y 20 millones de visualizaciones en redes, Teresa Jiménez se consolida como una de las guitarristas flamencas más prometedoras de la ciudad.

Planes futuros

La artista comenzó a pensar en su primer disco en verano de 2024. Tras el estreno de La Ribera, prevé lanzar un segundo sencillo esta primavera y el álbum completo a finales de 2026. Durante 2025, combinó la composición con más de 25 conciertos en Europa y América presentando su espectáculo Cruce de Caminos.