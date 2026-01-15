Del gran revuelo al silencio tenso en el Colegio Mayor de la Asunción de Córdoba tras el presunto caso de agresión sexual

Silencio tenso en el Colegio Mayor de la Asunción este jueves tras conocerse el presunto caso de agresión sexual cometido por un alumno de la Universidad de Córdoba contra otra joven, ambos residentes en el centro. El ambiente contrasta tras el «gran revuelo» que se produjo en la noche del sábado, momento de la detención. Fue el domingo cuando el joven pasó a disposición judicial, tras lo cual quedó en libertad con cargos y con una orden de alejamiento de la víctima. El joven ha regresado a su tierra natal, Burgos, donde permanece con su familia.

Según ha podido saber este periódico a través de fuentes universitarias, los hechos se habrían producido en la noche del jueves al viernes, en la habitación de uno de los implicados. El presunto agresor es un estudiante de Medicina de último curso que ha pasado «toda la carrera o casi toda» en el colegio mayor. Debido a su antigüedad en el centro, era uno de los tres secretarios colegiales, un cargo con funciones de organización interna como la distribución de habitaciones al inicio de curso, la elaboración de actas de las decisiones adoptadas en el consejo de dirección del colegio mayor o la convocatoria del vicerrector de la Universidad. Su imagen de «chico responsable» y los años en la instalación le hicieron valedor de ese puesto.

Perfil del presunto agresor

No obstante, antiguos miembros del centro consultados por este periódico describen al estudiante como una persona con un comportamiento «un poco agresivo» y aseguran que «ya tuvo problemas» en relaciones anteriores o con chicas que estaba conociendo, algunas de las cuales, según relatan, recibieron insultos. Estas apreciaciones corresponden a testimonios personales y no forman parte, por el momento, de las diligencias judiciales.

Una mujer accede al recinto. / A.J. González

El director de los colegios mayores, José Carlos Estepa, informó a este periódico de que el joven fue expulsado del centro el pasado lunes y que no regresará al mismo, al menos hasta que se resuelva su situación judicial, en aplicación de los protocolos establecidos por la Universidad. «Él no tiene ningún derecho ni puede acceder a las instalaciones. Además, tiene una orden de alejamiento», subrayó.

La presunta víctima es una joven estudiante de Educación Infantil de primer curso, de la que no han trascendido más datos. Desde el colegio mayor explican que tuvieron conocimiento de los hechos a través del padre de la chica, que se puso en contacto directamente con el centro, momento en el que, según indican, «activamos todos los protocolos pertinentes».

«Hemos aplicado la normativa a rajatabla»

Estepa señaló que no se ha producido un contacto directo con la joven, aunque recalcó que cuenta con «todo el apoyo» de la Universidad y que el caso se está gestionando tanto desde la Unidad de Igualdad como por la vía judicial. «Hemos aplicado la normativa a rajatabla tan pronto como tuvimos constancia de los hechos», afirmó. Asimismo, explicó que la ausencia de comunicación directa responde a la voluntad de «evitar victimización y resultar incómodo», y precisó que la joven tampoco ha solicitado comunicarse con la dirección del centro.

Imagen de una protesta feminista. / CÓRDOBA

La detención se produjo el sábado, según ha confirmado la Policía Nacional. Desde el colegio mayor señalan que la intervención policial generó un «gran revuelo» al ver cómo los agentes accedían al recinto y se llevaban al joven. «Al día siguiente todo el mundo hablaba de ello», relatan. Después, el ambiente pasó a ser de «silencio» en torno a lo ocurrido.

Por el momento, no han trascendido más detalles, ya que la Policía Nacional mantiene abierta la investigación.