Francisco Daroca, el humanismo transmitido

En el año 2000, tras la muerte de Rafael de La-Hoz Arderius, Francisco Daroca escribió un texto in memoriam titulado Rafael de La-Hoz, el humanismo revisitado. Hablaba de una arquitectura que es pensamiento, sensibilidad, creatividad y responsabilidad cultural. Hoy, al despedir a Paco Daroca, esas palabras parecen escritas también para él, porque describen con precisión su propia vida y su mirada sobre la ciudad.

La muerte de Francisco Daroca deja un vacío profundo en Córdoba. Se va un arquitecto y urbanista lúcido, un intelectual comprometido, un humanista que entendió la arquitectura como instrumento para dignificar lo colectivo y como herencia que se recibe con responsabilidad y se transmite con cuidado.

Desde la Fundación Arquitectura Contemporánea, de la que fue patrono, y desde la Fundación Rafael de La-Hoz, en cuyo consejo asesor iba a desempeñar un papel fundamental, sentimos una profunda tristeza y, al mismo tiempo, una enorme gratitud. Gratitud por haber compartido con él la pasión por la arquitectura, la sensibilidad por la historia y el respeto por el patrimonio cultural que define lo mejor de Córdoba.

Como autor del Plan Especial de Protección del Casco Histórico, a Paco le debemos buena parte de la Córdoba que hoy caminamos. Un trabajo silencioso y decisivo, que condicionó profundamente la vida del centro histórico y que refleja su rigor intelectual, su sensibilidad patrimonial y su ética: “La ciudad no es un producto, sino un espacio de convivencia”, afirmaba en una de sus últimas entrevistas, concedida con motivo del programa de actos del centenario de Rafael de La-Hoz, que él impulsó y comisarió.

Su relación con este genial arquitecto comenzó, sin embargo, mucho antes: Paco dedicó un temprano artículo a su obra y De La-Hoz, sorprendido y agradecido, le citó para mantener un encuentro. Desde aquel primer momento, el joven Daroca quedó cautivado no solo por el profesional, sino por la persona: sutilmente sobrio, elegante, detallista y delicado, como recordaría años después en el acto de conmemoración celebrado en el COAM en 2024. A partir de entonces se estableció una relación de respeto y admiración mutua que convirtió a Francisco Daroca en quien, sin duda, más profundamente ha estudiado la figura y la obra de Rafael de La-Hoz, contribuyendo decisivamente a su conocimiento y reconocimiento y, con ello, al de la modernidad arquitectónica de Córdoba.

No era una afinidad casual. Ambos compartían la convicción de que la norma debía servir para ayudar, que la arquitectura debía dialogar con las demás artes y que su compromiso social debía concretarse especialmente en soluciones lógicas y éticas ante el reto de la vivienda, tipología a la que dedicó buena parte de su carrera profesional. Su trabajo en este ámbito fue reconocido con gran éxito, destacando tres Primeros Premios Félix Hernández y un Accésit, otorgados a proyectos como las viviendas autoconstruidas en San Sebastián de los Ballesteros —proyectadas junto a José Díaz en 1997—, o las 175 viviendas en Las Palmeras, lo que acredita no solo la calidad de su obra, sino su compromiso con la dignidad de quienes la habitan.

Francisco culminó su carrera como docente en la Universidad de Sevilla, completando su tesis doctoral dedicada a Rafael de La-Hoz. Titulada Córdoba 1950. Rafael de La-Hoz, como motor de la modernidad, la tesis sintetiza décadas de estudio, reflexión y pasión, y constituye un aporte esencial para comprender la transformación cultural y arquitectónica de la ciudad. Además, fue académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a propuesta del propio Rafael de La-Hoz, un reconocimiento más de la alta estima que unía a ambos.

En los últimos años, impulsó exposiciones y actividades con rigor y entusiasmo, y con motivo del centenario De La-Hoz rescató para Córdoba proyectos tan destacados como el nuevo Ayuntamiento proyectado en 1974, devolviendo a la ciudad piezas clave de su modernidad que permanecían olvidadas.

Coincidiendo con la presentación de la Fundación Rafael de La-Hoz —ahora recién constituida tras un dilatado proceso— el mismo día en que este arquitecto habría cumplido cien años, fuimos conocedores de la fatal enfermedad que, en poco más de un año, acabaría con su vida. Lejos de amedrentarse, reforzó su determinación. Como si el tiempo, de pronto más frágil, le obligara a concentrar aún más su energía en lo esencial, trabajó con serenidad y generosidad hasta el último instante.

Esa misma mirada respetuosa y sensible hacia la construcción de nuestro tiempo la plasmó en 2018, cuando contribuyó al catálogo de la exposición Zona de obras: programa de recuperación del patrimonio histórico en la provincia de Córdoba, comisariada por quien hoy firma estas líneas. Allí escribió: «No podemos negarnos a nuestros hallazgos. Tampoco podemos apisonar lo heredado con zafias soluciones basadas en la “modernidad” mal entendida. Hay que saber observar delicadamente, sensiblemente (…). Y desde el mayor respeto, acercarse con los medios y soluciones actualizados para llegar a la simbiosis diacrónica que permitirá seguir con ese palimpsesto siempre escrito con las mejores ortografías y caligrafías».

Este será el reto ante el que nos encontramos: caminar hacia delante, tomando decisiones conscientes basadas en el conocimiento, con el firme compromiso de aportar a nuestro tiempo. Y es que hoy despedimos a un arquitecto imprescindible y a un humanista contemporáneo. Su elegancia intelectual, su discreción, su capacidad para construir pensamiento sin estridencias y su compromiso con las humanidades forman ya parte de nuestra ciudad, de nuestras vidas: Córdoba es hoy una ciudad más consciente de sí misma gracias a él.

Desde las fundaciones que tuvieron el honor de contar con él, asumimos el compromiso de continuar la labor que impulsó con tanto rigor y pasión: defender la arquitectura como hecho cultural, como memoria activa y como instrumento de dignidad colectiva. Porque, como escribía Paco Daroca en aquel in memoriam de 2000, “es hora de conjuntar el mejor homenaje y la mejor utilidad cultural: respetemos y conservemos este legado. Nos ha dignificado. Y dignificará nuestro momento histórico en el futuro”.

Gracias, Paco, por tu labor.

*Director de la Fundación Arquitectura Contemporánea y director de la Fundación Rafael de La-Hoz