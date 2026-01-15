Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 15 de enero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 16 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:
Francisca Haba Vargas
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de la Salud
Ana Cuevas León
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael
