Obituario

Los fallecidos en Córdoba el jueves 15 de enero

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 16 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Francisca Haba Vargas

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de la Salud

Ana Cuevas León

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael

