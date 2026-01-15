Obituario
Fallece Francisco Daroca, maestro de la arquitectura en Córdoba
Decano del Colegio de Arquitectos entre 2002 y 2005 y redactó del Plan Especial de Protección del Casco Histórico
El arquitecto cordobés Francisco Daroca ha fallecido, dejando tras de sí una huella profunda en la vida cultural y urbana de su tierra. Su nombre queda ligado al compromiso con la arquitectura entendida como servicio público, y al diálogo con la historia y proyección hacia el futuro.
Daroca fue uno de los arquitectos más premiados y reconocidos de la provincia y desempeñó cargos de gran relevancia institucional. Fue decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba (COACo) entre 2002 y 2005 y director del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba, uno de los instrumentos más importantes para la conservación del patrimonio urbano cordobés. Su labor en este ámbito resultó decisiva para compatibilizar la preservación del legado histórico con las necesidades de la ciudad contemporánea.
Prestigio internacional
Su proyección profesional e intelectual trascendió el ámbito local. Fue académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, profesor de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad de Sevilla y miembro del grupo investigador HUM-632 de esta misma universidad. Además, ejerció como patrono de la Fundación Arquitectura Contemporánea, coordinador del Programa de Cooperación Internacional de la Junta de Andalucía en Fez y del Área de Rehabilitación Concertada Ajerquía Norte. Su prestigio le llevó a participar como ponente en numerosos congresos internacionales y como jurado en concursos de especial relevancia.
Francisco Daroca fue también un investigador riguroso y un destacado divulgador de la arquitectura contemporánea. Publicó numerosos estudios sobre la arquitectura de Córdoba y fue coautor de la Guía de Arquitectura de Córdoba, autor de la Guía Córdoba Contemporánea y coautor de los libros Rafael de La-Hoz, arquitecto y José Rebollo Dicenta, arquitecto, así como del volumen Córdoba 1950. Rafael de La-Hoz como motor de la modernidad, fruto de su tesis doctoral. Daroca deja un legado que perdura en la ciudad.
Clave en la arquitectura contemporánea
En una nota de prensa, el COACo ha lamentado su fallecimiento. El decano, Juan Eusebio Benito, ha querido destacar el papel de Francisco Daroca en “la puesta en valor de la arquitectura contemporánea cordobesa, a través de su obra como arquitecto, pero también de su labor investigadora y divulgadora y de su relevante etapa de representación institucional al frente del COACo”.
Benito ha señalado “la calidad de su trabajo como arquitecto, su cercanía como compañero y su capacidad para reflexionar en torno papel de la arquitectura como herramienta para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos”.
