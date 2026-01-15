Mucho debate y poco consenso en el primer Pleno del Ayuntamiento de Córdoba en 2026

El primer Pleno del Ayuntamiento de Córdoba de 2026 ha estado marcado por un fuerte carácter político, con debates intensos, escasos consensos y la ausencia de unanimidad en la mayoría de las mociones debatidas. Fue, eso sí, un pleno participativo, con la intervención de representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, conductores de Aucorsa y del taxi, así como vecinos de la barriada Arcángel-Arenal.

En total, los grupos municipales -PP, PSOE, Hacemos Córdoba y Vox- llevaron al Pleno siete mociones, de las que se debatieron seis. Para el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, la sesión estuvo condicionada por un "año electoral", lo que, a su juicio, generó una atmósfera que dificultó los acuerdos, incluso por cuestiones "semánticas". La única moción aprobada por unanimidad fue la presentada por el PP para reclamar, una vez más, al Gobierno central la conversión de la N-432 en autovía, una petición recurrente en el Pleno municipal que volvió a sumar el respaldo de todos los grupos.

Uno de los principales choques se produjo en torno a una moción del PSOE sobre la barriada Arcángel-Arenal y el impacto en el tráfico de la futura comisaría de la Policía Nacional. El PP rechazó el texto por el uso del término plan de impacto, defendiendo que el Gobierno municipal sí abordará las consecuencias del nuevo equipamiento, aunque no bajo esa denominación. Vox calificó el debate de "infantil", mientras que el PSOE acusó al equipo de gobierno de rebajar el compromiso y de no asumir su responsabilidad en la planificación de aparcamientos, tráfico y transporte público.

La enmienda sustituye por completo la moción original y plantea un único acuerdo, el de instar al Gobierno municipal a llevar a cabo una "adecuada planificación" para la dotación de los servicios previstos en el desarrollo urbanístico y de servicios públicos vinculados a la nueva comisaría de Policía Nacional en la barriada Arcángel-Arenal, en colaboración y diálogo tanto con los representantes vecinales como con el Cuerpo Nacional de Policía que se implantará en la zona.

En el caso de la moción de Vox, sobre la catalogación, conservación y puesta en valor de los cementerios municipales de Córdoba, también generó debate pues Hacemos Córdoba y el PSOE coincidieron en reclamar explicaciones sobre la gestión de Cecosam, señalando problemas estructurales y económicos que aseguran arrastra la empresa desde 2020.

Entre otras cosas, los conductores de Aucorsa y del taxi en Córdoba han reclamado al Ayuntamiento la implantación de un sistema de seguridad integral conectado directamente con la Policía Nacional y la Policía Local para protegerlos frente al aumento de agresiones y situaciones de violencia en su trabajo, con propuestas como vigilancia, cámaras y botones de pánico, tras denunciar que la conexión actual es insuficiente y que la inseguridad influye en su labor diaria; la moción del PSOE -tras debate con el PP- salió aprobada con enmienda, mientras representantes del sector insistieron en la necesidad de medidas efectivas ante casos recientes de violencia contra conductores.

Además, las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, representadas por el sindicato CTA, estallaron para denunciar frente a la Corporación que la empresa adjudicataria Atende está "incumpliendo sistemáticamente" sus derechos laborales y las condiciones del contrato, lo que ha generado una situación de precariedad tanto para las trabajadoras como para las personas usuarias del servicio; reclamaron al Gobierno municipal una fiscalización efectiva, medidas concretas y la convocatoria de una mesa de diálogo, además de que el alcalde y la concejala responsable, Eva Contador, atiendan sus demandas, en un contexto de críticas de los grupos municipales sobre la gestión y la necesidad de protección de este servicio público esencial.

Las carencias humanas y materiales de la Guardia Civil también fueron un tema álgido de discusión, con una moción propuesta por el PP y en la que Jesús Coca ha calificado de "oportunista, sectario y partidista" la posición en contra del PSOE, mientras que Hacemos Córdoba los ha acusado de traer "una moción oportunista" y ha defendido el aumento de presupuesto del Gobierno de España para este cuerpo de seguridad, una realidad que Vox ha criticado duramente como insuficiente, mientras el PSOE intentó llevarse el debate a la Policía Local y sus carencias. Jesús Coca ha acusado al PSOE de "demagogia" y de no poder hablar sobre la Guardia Civil "porque están gobernando con Batasuna". Finalmente la moción ha salido adelante por la mayoría con la que cuenta el PP y los votos a favor de Hacemos, Vox y la abstención del PSOE. El cruce de acusaciones evidenció, una vez más, la polarización política de la sesión.

En conjunto, el primer pleno de 2026 dejó un escenario de confrontación política, debates terminológicos y escasos acuerdos, con la N-432 como la única excepción al bloqueo generalizado.