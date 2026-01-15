TURISMO
Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
Un medio de Reino Unido destaca que la ciudad se puede recorrer a pie y su inconfundible gastronomía
“Bye, bye playa; hello, Córdoba”. El turista británico, que tanta querencia ha tenido siempre por el sol y la costa española, ya sea por el litoral de Levante, las playas de Andalucía o las islas; cambia de tercio y abandona la primera línea del mar por el interior dirigiendo sus pasos hacia Córdoba.
La capital cordobesa se revela este mes de enero como el destino ideal, según medios como el Express de Reino Unido, que avalan la posibilidad de visitar “esta joya” de forma más tranquila y sosegada fuera de temporada.
Para los británicos, es mes juega a favor del turismo en la capital: “temperaturas suaves, menos turistas y una atmósfera más auténtica”.
Córdoba, una ciudad para pasear
De la Mezquita-Catedral a la Calleja de las Flores, de las laberínticas calles de la Judería al Puente Romano, del Alcázar de los Reyes Cristianos al Palacio de Viana. Son algunos de los referentes cardinales de este medio sobre Córdoba, una ciudad de la que se destaca que está hecha para pasear, con una orografía cómoda y la cercanía de los principales puntos de interés.
“Esta hermosa ciudad es una joya escondida en España: es una de las más transitables y descubrirás muchos lugares interesantes mientras paseas”, indica el Express. En este sentido, destacan el valor de su casco histórico el que la ciudad atesora cuatro Patrimonios de la Humanidad.
Buen comer y buenas conexiones
Los británicos dedican un punto y aparte a la gastronomía local. “Enero es el mes perfecto para descubrir la cocina cordobesa con calma”, señalan y animan a aprovechar la visita para sentarse en las tabernas tradicionales de Córdoba. En la mesa no pueden faltar el salmorejo -“aunque se asocia al calor, se sirve todo el año”-, el flamenquín, el rabo de toro, las berenjenas con miel y los vinos de Montilla-Moriles.
Y un extra para visitar Córdoba: sus buenas conexiones ferroviarias. Desde el Reino Unido recuerdan que la capital cordobesa tiene buena conexión por tren con Madrid, Málaga y Sevilla, y añade los precios contenidos en temporada baja en comparación con otros destinos nacionales.
