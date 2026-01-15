Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión sexualIncendio CabraCaso Paco MolinaApuñalamientoPleno AyuntamientoViolencia de géneroCórdoba CF
instagramlinkedin

TURISMO

Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”

Un medio de Reino Unido destaca que la ciudad se puede recorrer a pie y su inconfundible gastronomía

Imagen aérea de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Imagen aérea de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

María Roso

“Bye, bye playa; hello, Córdoba”. El turista británico, que tanta querencia ha tenido siempre por el sol y la costa española, ya sea por el litoral de Levante, las playas de Andalucía o las islas; cambia de tercio y abandona la primera línea del mar por el interior dirigiendo sus pasos hacia Córdoba.

La capital cordobesa se revela este mes de enero como el destino ideal, según medios como el Express de Reino Unido, que avalan la posibilidad de visitar “esta joya” de forma más tranquila y sosegada fuera de temporada.

Para los británicos, es mes juega a favor del turismo en la capital: “temperaturas suaves, menos turistas y una atmósfera más auténtica”.

Dos turistas se hacen un ‘selfie’ en el entorno del Puente Romano de Córdoba.

Dos turistas se hacen un ‘selfie’ en el entorno del Puente Romano de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Córdoba, una ciudad para pasear

De la Mezquita-Catedral a la Calleja de las Flores, de las laberínticas calles de la Judería al Puente Romano, del Alcázar de los Reyes Cristianos al Palacio de Viana. Son algunos de los referentes cardinales de este medio sobre Córdoba, una ciudad de la que se destaca que está hecha para pasear, con una orografía cómoda y la cercanía de los principales puntos de interés.

“Esta hermosa ciudad es una joya escondida en España: es una de las más transitables y descubrirás muchos lugares interesantes mientras paseas”, indica el Express. En este sentido, destacan el valor de su casco histórico el que la ciudad atesora cuatro Patrimonios de la Humanidad.

Buen comer y buenas conexiones

Los británicos dedican un punto y aparte a la gastronomía local. “Enero es el mes perfecto para descubrir la cocina cordobesa con calma”, señalan y animan a aprovechar la visita para sentarse en las tabernas tradicionales de Córdoba. En la mesa no pueden faltar el salmorejo -“aunque se asocia al calor, se sirve todo el año”-, el flamenquín, el rabo de toro, las berenjenas con miel y los vinos de Montilla-Moriles.

Noticias relacionadas y más

Salmorejo, flamenquín, berenjenas califales y alcachofas a la montillana.

Salmorejo, flamenquín, berenjenas califales y alcachofas a la montillana. / Córdoba

Y un extra para visitar Córdoba: sus buenas conexiones ferroviarias. Desde el Reino Unido recuerdan que la capital cordobesa tiene buena conexión por tren con Madrid, Málaga y Sevilla, y añade los precios contenidos en temporada baja en comparación con otros destinos nacionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
  2. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  3. Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
  4. Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
  5. Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
  6. Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
  7. Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
  8. Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba

Mucho debate y poco consenso en el primer Pleno del Ayuntamiento de Córdoba en 2026

Mucho debate y poco consenso en el primer Pleno del Ayuntamiento de Córdoba en 2026

El Pleno de Córdoba acuerda una planificación de servicios por la nueva comisaría de la Policía Nacional

El Pleno de Córdoba acuerda una planificación de servicios por la nueva comisaría de la Policía Nacional

La Policía Autonómica denuncia a 50 de los 61 locales de hostelería inspeccionados esta Navidad en Córdoba

La Policía Autonómica denuncia a 50 de los 61 locales de hostelería inspeccionados esta Navidad en Córdoba

Unieléctrica se consolida con 738 millones como cuarta firma cordobesa en facturación

Unieléctrica se consolida con 738 millones como cuarta firma cordobesa en facturación

La Plataforma contra la Violencia de Género denuncia los fallos del sistema de protección de las víctimas

La Plataforma contra la Violencia de Género denuncia los fallos del sistema de protección de las víctimas

La Policía investiga el apuñalamiento a un hombre en una zona de copas junto al Vial Norte

La Policía investiga el apuñalamiento a un hombre en una zona de copas junto al Vial Norte

Emacsa llevará la telelectura a las zonas rurales de Córdoba con la instalación de 2.180 contadores inteligentes

Fallece Francisco Daroca, maestro de la arquitectura en Córdoba

Fallece Francisco Daroca, maestro de la arquitectura en Córdoba
Tracking Pixel Contents