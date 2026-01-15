Hacemos Córdoba pide al Ayuntamiento que medie por el cordobés encarcelado en Guinea Ecuatorial

El grupo municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento ha pedido al Gobierno municipal que medie ante la situación del cordobés Javier Marañón, natural de Peñarroya-Pueblonuevo y encarcelado en Guinea Ecuatorial desde principios de 2025 junto al también andaluz David Rodríguez.

Según el concejal José Carlos Ruiz, la familia de Marañón le ha hecho llegar esta petición para que el Consistorio se convierta en altavoz de la situación de este cordobés, cuyo caso está relacionado con la adjudicación e instalación del proyecto de Televisión Digital Terrestre (TDT) en el país africano. Este mismo mes se pudo conocer que el Gobierno guineano que se han establecido vías de negociación para “poner fin” al procedimiento judicial abierto contra ambos por un supuesto caso de corrupción del que se han desvinculado.

Con todo ello, Ruiz ha pedido que el Ayuntamiento y el propio alcalde, José María Bellido, "ponga todos sus medios a disposición y abra los canales de comunicación y de acción" con el país para conseguir la excarcelación de Javier Marañón, que "debe volver a Córdoba".

El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo aprobó en octubre, en sesión plenaria extraordinaria y urgente, una declaración institucional de apoyo a Javier y David.