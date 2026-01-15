IPC
Córdoba cierra el año 2025 con una inflación del 2,7%
La vivienda, el ocio y la restauración y los hoteles son los servicios que más suben
La provincia de Córdoba ha cerrado el año 2025 con una subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) del 2,7%, cifra ligeramente inferior a la registrada tanto en Andalucía como en España donde a la conclusión de diciembre el índice anual alcanzado ha sido del 2,8 y 2,9, respectivamente.
En lo que se refiere al incremento del IPC en el mes de diciembre, los datos del INE indican que en Córdoba se ha situado en el 0,3 igual que en la Comunidad Autónoma y en España.
Lo que más sube
Entrando en los epígrafes que han experimentado una mayor subida durante el pasado ejercicio en la provincia de Córdoba, los datos difundidos este jueves indican que ha sido los relacionados con los restaurantes y hoteles, con un incremento del 5,9% durante los últimos doce meses, seguidos de vivienda (agua, luz, combustible) donde la subida registrada ha sido del 5,4% anual. También las bebidas alcohólicas y el tabaco han experimentado un incremento del 4,8% en los últimos doce meses, junto con los alimentos, que han registrado un aumento del IPC del 3,1%.
El comportamiento del último mes ha sido algo más moderado, ya que el índice general se ha quedado en un incremento del 0,3%, registrándose la mayor subida en los servicios ocio, seguramente propiciado por las vacaciones navideñas, con un 1,6% de subida respecto al mes anterior. También ha sido destacada la subida de las prestaciones relacionadas con bebidas alcohólicas y el tabaco con un incremento del 1%, mientras que los precios relacionados con el hogar, como la energía o los alimentos se encarecieron un 0,7% y un 0,5% en diciembre, respectivamente.
El incremento del IPC del año 2025 es el segundo más bajo de los últimos cinco años (un 2,6% en 2024), y se sitúa 5,2 puntos por debajo del registrado en 2021, cuando Córdoba cerró el año con una subida del IPC del 7,9%.
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba