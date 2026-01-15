Córdoba cierra el año 2025 con una inflación del 2,7%

La provincia de Córdoba ha cerrado el año 2025 con una subida del Índice de Precios al Consumo ( IPC ) del 2,7%, cifra ligeramente inferior a la registrada tanto en Andalucía como en España donde a la conclusión de diciembre el índice anual alcanzado ha sido del 2,8 y 2,9, respectivamente.

En lo que se refiere al incremento del IPC en el mes de diciembre, los datos del INE indican que en Córdoba se ha situado en el 0,3 igual que en la Comunidad Autónoma y en España.

Lo que más sube

Entrando en los epígrafes que han experimentado una mayor subida durante el pasado ejercicio en la provincia de Córdoba, los datos difundidos este jueves indican que ha sido los relacionados con los restaurantes y hoteles, con un incremento del 5,9% durante los últimos doce meses, seguidos de vivienda (agua, luz, combustible) donde la subida registrada ha sido del 5,4% anual. También las bebidas alcohólicas y el tabaco han experimentado un incremento del 4,8% en los últimos doce meses, junto con los alimentos, que han registrado un aumento del IPC del 3,1%.

El comportamiento del último mes ha sido algo más moderado, ya que el índice general se ha quedado en un incremento del 0,3%, registrándose la mayor subida en los servicios ocio, seguramente propiciado por las vacaciones navideñas, con un 1,6% de subida respecto al mes anterior. También ha sido destacada la subida de las prestaciones relacionadas con bebidas alcohólicas y el tabaco con un incremento del 1%, mientras que los precios relacionados con el hogar, como la energía o los alimentos se encarecieron un 0,7% y un 0,5% en diciembre, respectivamente.

El incremento del IPC del año 2025 es el segundo más bajo de los últimos cinco años (un 2,6% en 2024), y se sitúa 5,2 puntos por debajo del registrado en 2021, cuando Córdoba cerró el año con una subida del IPC del 7,9%.