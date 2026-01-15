El BAH Festival se incorpora a la Red Acieloabierto y sitúa a Córdoba en el mapa nacional de la danza contemporánea

El BAH Festival, cita cordobesa dedicada a la danza contemporánea en espacios no convencionales, se incorpora en 2026 a la Red Acieloabierto, la plataforma estatal que agrupa a los principales festivales de danza contemporánea que se desarrollan fuera de los espacios escénicos tradicionales.

Esta adhesión supone un paso estratégico para la proyección del festival y de la ciudad de Córdoba, que pasa a integrarse en una red de referencia a nivel nacional, respaldada por el Ministerio de Cultura y comprometida con la sostenibilidad, la cooperación y la visibilización de la danza contemporánea en el espacio público.

Una red estatal de referencia

La Red Acieloabierto está formada por 26 festivales de todo el territorio español que comparten una misma filosofía: acercar la danza contemporánea a la ciudadanía, activar el espacio urbano como lugar de encuentro artístico y favorecer la circulación de artistas y proyectos a través del trabajo en red.

En Andalucía forman parte de esta red festivales como Cádiz en Danza, Vildanza (Vilches, Jaén), Huellas (Aracena, Huelva) y Ahora Danza (Sevilla), a los que se suma ahora el BAH Festival, consolidando así la presencia de cuatro propuestas andaluzas en esta plataforma estatal.

Nuevas oportunidades para artistas y públicos

Formar parte de la Red Acieloabierto permitirá al BAH Festival conectar con otros contextos culturales, intercambiar buenas prácticas y participar en proyectos conjuntos, entre ellos el Circuito Acieloabierto, uno de los principales programas de movilidad de obras de danza contemporánea en España.

Esta incorporación amplía las oportunidades tanto para artistas y compañías como para el público, y refuerza la dimensión estatal del festival cordobés.

Apoyos y colaboración local

La adhesión a la red ha sido posible gracias a los apoyos con los que ya cuenta el BAH Festival, entre ellos las Delegaciones de Juventud y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba, la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba, así como entidades colaboradoras como Don Folio, El Águila y Hammam Al Ándalus.

Asimismo, el festival ha contado con la implicación de su equipo humano y la colaboración de espacios como Luciana Centeno y La Casa Escondida.

Córdoba, territorio de danza contemporánea

Con esta nueva alianza, Córdoba se integra en una red de festivales que trabajan desde una mirada contemporánea, inclusiva y descentralizada de la cultura, contribuyendo a posicionar a la ciudad como un territorio sensible a la danza contemporánea y comprometido con la democratización cultural.

En su cuarta edición, el BAH Festival continúa fortaleciendo su proyecto y reafirma su vocación de ser un punto de encuentro entre la danza contemporánea, la ciudad y la ciudadanía, ahora también desde una dimensión estatal y en diálogo permanente con otros festivales nacionales de referencia.