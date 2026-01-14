Economía
Las viviendas proyectadas para su construcción se desploman en Córdoba más de un 27% en 2025
Los visados emitidos por el Colegio de Arquitectos se quedaron en 1.162, de los que 335 fueron para VPO
Las viviendas proyectadas para su construcción en la provincia de Córdoba a lo largo de 2025 se desplomaron por encima del 27%. Este es uno de los datos que se extraen tras analizar las cifras facilitadas por el Colegio de Arquitectos a este periódico, y que ya recogen los registros de todo el ejercicio pasado.
Según esas cifras, a lo largo de 2025 se emitieron un total de 1.162 visados para construir vivienda, que son un 27,1% menos que los emitidos en 2024, cuando se llegó a los 1.594. Hay que tener en cuenta, eso sí, que 2024 fue un año especialmente bueno en este sentido con subidas muy destacadas con respecto a 2023 y 2022. Todo ello sin alcanzar la cifra más alta de los últimos años, la de 2021, donde se rozaron los 2.000 registros.
La vivienda libre baja más que la VPO
Con respecto al régimen de comercialización de esas viviendas, la libre fue superior a la protegida, algo que viene siendo normal que ocurra. También el régimen libre bajó bastante más que la VPO con un 33,5% menos de visados emitidos con respecto al año anterior. En concreto, del total de visados que emitió el Colegio de Arquitectos, 827 fueron para vivienda libre y 335 para VPO. El año anterior, 2024, fueron 1.243 de vivienda libre y 351 de protegida, es decir, que esta última cayó cerca de un 5% en un año.
Superficie visada
En cuanto a la superficie visada, también descendió como es lógico. En este caso, se pasó de los 265.505 metros cuadrados de 2024 a los 229.334 de 2025, lo que supone una caída de casi un 14%.
Análisis por trimestres
Si se analizan los trimestres del año, fue el último (octubre, noviembre y diciembre) donde el mercado se aceleró con 552 visados, cuando en el anterior (julio, agosto y septiembre) no se llegó ni a los 130. No fue especialmente malo el segundo trimestre (abril, mayo y junio) con 319 visados, mientras que en el primero se emitieron un total de 165.
Visados del Colegio de Arquitectos
El visado es un trámite que hace el Colegio de Arquitectos de Córdoba, un acto de control que comprueba la corrección e integridad formal de la documentación imprescindible del proyecto para construir una vivienda. Permite observar la evolución de la edificación en Córdoba y su comparación con las tendencias nacionales o autonómicas.
