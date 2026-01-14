Las viviendas proyectadas para su construcción se desploman en Córdoba más de un 27% en 2025

Las viviendas proyectadas para su construcción en la provincia de Córdoba a lo largo de 2025 se desplomaron por encima del 27%. Este es uno de los datos que se extraen tras analizar las cifras facilitadas por el Colegio de Arquitectos a este periódico, y que ya recogen los registros de todo el ejercicio pasado.

Según esas cifras, a lo largo de 2025 se emitieron un total de 1.162 visados para construir vivienda, que son un 27,1% menos que los emitidos en 2024, cuando se llegó a los 1.594. Hay que tener en cuenta, eso sí, que 2024 fue un año especialmente bueno en este sentido con subidas muy destacadas con respecto a 2023 y 2022. Todo ello sin alcanzar la cifra más alta de los últimos años, la de 2021, donde se rozaron los 2.000 registros.

La vivienda libre baja más que la VPO

Con respecto al régimen de comercialización de esas viviendas, la libre fue superior a la protegida, algo que viene siendo normal que ocurra. También el régimen libre bajó bastante más que la VPO con un 33,5% menos de visados emitidos con respecto al año anterior. En concreto, del total de visados que emitió el Colegio de Arquitectos, 827 fueron para vivienda libre y 335 para VPO. El año anterior, 2024, fueron 1.243 de vivienda libre y 351 de protegida, es decir, que esta última cayó cerca de un 5% en un año.

Fachada de la sede del Colegio de Arquitectos de Córdoba. / CÓRDOBA

Superficie visada

En cuanto a la superficie visada, también descendió como es lógico. En este caso, se pasó de los 265.505 metros cuadrados de 2024 a los 229.334 de 2025, lo que supone una caída de casi un 14%.

Análisis por trimestres

Si se analizan los trimestres del año, fue el último (octubre, noviembre y diciembre) donde el mercado se aceleró con 552 visados, cuando en el anterior (julio, agosto y septiembre) no se llegó ni a los 130. No fue especialmente malo el segundo trimestre (abril, mayo y junio) con 319 visados, mientras que en el primero se emitieron un total de 165.