Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sala de crisisAeropuertoPlanta fotovoltaica CabraGerente del SASCiudad perdidaUNEDRonda NorteAyudas inundaciones
instagramlinkedin

Convenio con el Ayuntamiento de Córdoba

La UNED se trasladará a la Fuensanta durante los próximos 75 años

El objetivo de la universidad a distancia es mudarse a las nuevas instalaciones para el próximo curso 2026-27

José María Bellido, junto al presidente de la Junta Rectora del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Córdoba, Salvador Fuentes, el Rector Magnífico de la UNED, Ricardo Mairal, y el consejero de Universidades de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, durante la firma del convenio de cesión del Ayuntamiento a la UNED.

José María Bellido, junto al presidente de la Junta Rectora del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Córdoba, Salvador Fuentes, el Rector Magnífico de la UNED, Ricardo Mairal, y el consejero de Universidades de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, durante la firma del convenio de cesión del Ayuntamiento a la UNED. / A. J. González

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba y la UNED han rubricado este miércoles la cesión de una parte del colegio Lucano, en el barrio de la Fuensanta y sin uso desde la pandemia, como nueva sede de la universidad pública a distancia en la ciudad para los próximos 75 años.

El convenio sella un acuerdo que se dio a conocer hace más de un año como solución al inmueble tras la polémica que suscitó entre los vecinos la idea de convertir el espacio en un centro de atención a personas sin hogar, alegando que el barrio ya cuenta con espacios de este tipo y entendiendo que estos servicios debían estar más repartidos por la ciudad.

Con ese escenario surgió la posibilidad de la UNED, que buscaba modernizar sus espacios, actualmente en la Magdalena, y adaptarlos a las necesidades tecnológicas y pedagógicas de una universidad que no deja de crecer. La mudanza se realizará tras la reforma pendiente de las instalaciones, según explicó la directora a este periódico, con el objetivo de estar allí ya para el próximo curso 2026-2027.

Pistas y centro de mayores

En el edificio de 3.600 metros cuadrados se construirán aulas y laboratorios para la realización de prácticas por parte del alumnado, además de servir como sede administrativa.

A.J.González Córdoba José María Bellido, junto al presidente de la Junta Rectora del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Córdoba, Salvador Fuentes, el Rector Magnífico de la UNED, Ricardo Mairal, y el consejero de Universidades de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, informan sobre el convenio de cesión del Ayuntamiento a la UNED

José María Bellido, junto al presidente de la Junta Rectora del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Córdoba, Salvador Fuentes, el Rector Magnífico de la UNED, Ricardo Mairal, y el consejero de Universidades de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, durante la firma del convenio de cesión del Ayuntamiento a la UNED. / A. J. González

Por su parte, las pistas del colegio serán para el barrio y para los vecinos tal y como se acordó. Además, el otro edificio del espacio Lucano se destinará a un centro de participación activa de mayores.

1.900 alumnos matriculados y 85 tutores

La UNED cerró el pasado 4 de noviembre el plazo de admisión, con más de 150.000 matriculados en España. En el centro asociado de Córdoba, la cifra total es de 1.900 alumnos matriculados en y 85 tutores. Respecto al curso anterior, ha aumentado en un 12% el número de alumnos matriculados este curso (2025-2026) en toda la provincia.

Noticias relacionadas y más

Además, el centro registra un descenso en la edad media del alumnado, con un 50% de estudiantes por debajo de los 39 años y un 27% que se sitúan en la franja de entre los 20 y los 29 años.

TEMAS

  1. El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
  2. Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
  3. Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
  4. Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
  5. Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
  6. Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
  7. Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
  8. Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes

El Banco de España analiza en Córdoba el futuro económico de España ante empresarios y universitarios

El Banco de España analiza en Córdoba el futuro económico de España ante empresarios y universitarios

El calendario del Hospital Reina Sofía repasa sus 50 años en conversaciones con personalidades como Macarena Gómez o Gudelj

El calendario del Hospital Reina Sofía repasa sus 50 años en conversaciones con personalidades como Macarena Gómez o Gudelj

Estafa a un negocio de hostelería, se lleva el mobiliario y se enfrenta a cárcel en Córdoba

Estafa a un negocio de hostelería, se lleva el mobiliario y se enfrenta a cárcel en Córdoba

Nace IAEC: la nueva escuela de cine, televisión y teatro en Córdoba

Nace IAEC: la nueva escuela de cine, televisión y teatro en Córdoba

Fabio Mufañas, el cordobés que vive en Luxemburgo pero vuelve a casa para no perder lo esencial

Córdoba acoge el mayor encuentro provincial sobre liderazgo femenino y empleabilidad

Córdoba acoge el mayor encuentro provincial sobre liderazgo femenino y empleabilidad

Sanz enmarca la investigación por los contratos del SAS en Córdoba a la "estrategia electoral desesperada" del PSOE-A

Sanz enmarca la investigación por los contratos del SAS en Córdoba a la "estrategia electoral desesperada" del PSOE-A

Cortes de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba: fechas, calles afectadas y alternativas

Cortes de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba: fechas, calles afectadas y alternativas
Tracking Pixel Contents