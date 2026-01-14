Convenio con el Ayuntamiento de Córdoba
La UNED se trasladará a la Fuensanta durante los próximos 75 años
El objetivo de la universidad a distancia es mudarse a las nuevas instalaciones para el próximo curso 2026-27
El Ayuntamiento de Córdoba y la UNED han rubricado este miércoles la cesión de una parte del colegio Lucano, en el barrio de la Fuensanta y sin uso desde la pandemia, como nueva sede de la universidad pública a distancia en la ciudad para los próximos 75 años.
El convenio sella un acuerdo que se dio a conocer hace más de un año como solución al inmueble tras la polémica que suscitó entre los vecinos la idea de convertir el espacio en un centro de atención a personas sin hogar, alegando que el barrio ya cuenta con espacios de este tipo y entendiendo que estos servicios debían estar más repartidos por la ciudad.
Con ese escenario surgió la posibilidad de la UNED, que buscaba modernizar sus espacios, actualmente en la Magdalena, y adaptarlos a las necesidades tecnológicas y pedagógicas de una universidad que no deja de crecer. La mudanza se realizará tras la reforma pendiente de las instalaciones, según explicó la directora a este periódico, con el objetivo de estar allí ya para el próximo curso 2026-2027.
Pistas y centro de mayores
En el edificio de 3.600 metros cuadrados se construirán aulas y laboratorios para la realización de prácticas por parte del alumnado, además de servir como sede administrativa.
Por su parte, las pistas del colegio serán para el barrio y para los vecinos tal y como se acordó. Además, el otro edificio del espacio Lucano se destinará a un centro de participación activa de mayores.
1.900 alumnos matriculados y 85 tutores
La UNED cerró el pasado 4 de noviembre el plazo de admisión, con más de 150.000 matriculados en España. En el centro asociado de Córdoba, la cifra total es de 1.900 alumnos matriculados en y 85 tutores. Respecto al curso anterior, ha aumentado en un 12% el número de alumnos matriculados este curso (2025-2026) en toda la provincia.
Además, el centro registra un descenso en la edad media del alumnado, con un 50% de estudiantes por debajo de los 39 años y un 27% que se sitúan en la franja de entre los 20 y los 29 años.
