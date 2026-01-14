La UNED se trasladará a la Fuensanta durante los próximos 75 años

El Ayuntamiento de Córdoba y la UNED han rubricado este miércoles la cesión de una parte del colegio Lucano, en el barrio de la Fuensanta y sin uso desde la pandemia, como nueva sede de la universidad pública a distancia en la ciudad para los próximos 75 años.

El convenio sella un acuerdo que se dio a conocer hace más de un año como solución al inmueble tras la polémica que suscitó entre los vecinos la idea de convertir el espacio en un centro de atención a personas sin hogar, alegando que el barrio ya cuenta con espacios de este tipo y entendiendo que estos servicios debían estar más repartidos por la ciudad.

Con ese escenario surgió la posibilidad de la UNED, que buscaba modernizar sus espacios, actualmente en la Magdalena, y adaptarlos a las necesidades tecnológicas y pedagógicas de una universidad que no deja de crecer. La mudanza se realizará tras la reforma pendiente de las instalaciones, según explicó la directora a este periódico, con el objetivo de estar allí ya para el próximo curso 2026-2027.

Pistas y centro de mayores

En el edificio de 3.600 metros cuadrados se construirán aulas y laboratorios para la realización de prácticas por parte del alumnado, además de servir como sede administrativa.

José María Bellido, junto al presidente de la Junta Rectora del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Córdoba, Salvador Fuentes, el Rector Magnífico de la UNED, Ricardo Mairal, y el consejero de Universidades de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, durante la firma del convenio de cesión del Ayuntamiento a la UNED. / A. J. González

Por su parte, las pistas del colegio serán para el barrio y para los vecinos tal y como se acordó. Además, el otro edificio del espacio Lucano se destinará a un centro de participación activa de mayores.

1.900 alumnos matriculados y 85 tutores

La UNED cerró el pasado 4 de noviembre el plazo de admisión, con más de 150.000 matriculados en España. En el centro asociado de Córdoba, la cifra total es de 1.900 alumnos matriculados en y 85 tutores. Respecto al curso anterior, ha aumentado en un 12% el número de alumnos matriculados este curso (2025-2026) en toda la provincia.

Además, el centro registra un descenso en la edad media del alumnado, con un 50% de estudiantes por debajo de los 39 años y un 27% que se sitúan en la franja de entre los 20 y los 29 años.