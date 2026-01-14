La actualidad del miércoles 14 de enero
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La presentación de la nueva sala municipal de emergencias, las perspectivas de nuevos destinos para el aeropuerto de Córdoba y la cesión del colegio Lucano como futura sede de la UNED concentran los principales asuntos de la jornada
La mejora de la capacidad de respuesta ante emergencias ha marcado la agenda municipal este miércoles en Córdoba con la puesta en marcha de una nueva sala de crisis equipada para garantizar la coordinación incluso en situaciones extremas. En el ámbito de las infraestructuras y el turismo, ayer se conoció que el aeropuerto de Córdoba ha logrado cifras históricas de pasajeros y hoy el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha celebrado este hito y ha dejado caer que puede haber nuevos destinos. Además, en materia educativa, el Ayuntamiento y la UNED han cerrado un acuerdo que dará un nuevo uso al colegio Lucano como sede universitaria de la universidad a distancia durante los próximos 75 años.
- Córdoba se prepara ante catástrofes con teléfonos por satélite, mochilas de intervención y una nueva sala de crisis
- La Diputación apunta a nuevos destinos desde el aeropuerto de Córdoba: «Pronto habrá noticias»
- La UNED se muda: firmado el traslado de la sede de la universidad a la Fuensanta por los próximos 75 años
Córdoba ciudad
- Madinat al Zahira, la ciudad califal perdida: aquí la sitúa una investigación de la UCO
- Cortes de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba: fechas, calles afectadas y alternativas
- Un juzgado abre una investigación a la gerente del SAS por los contratos sanitarios firmados en Córdoba entre 2020 y 2021
- Las viviendas proyectadas para su construcción se desploman en Córdoba más de un 27% en 2025
- Comienza la MBA League Córdoba: 180 estudiantes de la provincia participan en la competición de emprendimiento
Provincia
- Gastronomía, experiencias y naturaleza, ejes de la Diputación para Fitur
- Cabra presentará un recurso de alzada contra la resolución favorable del Gobierno a la planta fotovoltaica Zafiro
- El Gobierno da 375.000 euros en ayudas para 17 municipios de Córdoba afectados por inundaciones en 2024 y 2025
Tribunales
- A juicio por falsear ensayos de hormigonado de viviendas en Córdoba
- Estafa a un negocio de hostelería, se lleva el mobiliario y se enfrenta a cárcel en Córdoba
- Seis acusados aceptan 20 años de cárcel tras intervenirles más de tres kilos de coca en Córdoba
Deportes
España
- El PP concluye el CPFF con su oposición al modelo de financiación tras la intervención de Montero porque “golpea la igualdad y la solidaridad”
Internacional
- Trump considera "inaceptable" cualquier otro escenario que no sea que Groenlandia pase a "manos de EEUU"
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba