La mejora de la capacidad de respuesta ante emergencias ha marcado la agenda municipal este miércoles en Córdoba con la puesta en marcha de una nueva sala de crisis equipada para garantizar la coordinación incluso en situaciones extremas. En el ámbito de las infraestructuras y el turismo, ayer se conoció que el aeropuerto de Córdoba ha logrado cifras históricas de pasajeros y hoy el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha celebrado este hito y ha dejado caer que puede haber nuevos destinos. Además, en materia educativa, el Ayuntamiento y la UNED han cerrado un acuerdo que dará un nuevo uso al colegio Lucano como sede universitaria de la universidad a distancia durante los próximos 75 años.

Córdoba ciudad

Provincia

Tribunales

Deportes

España

Internacional