Agresión sexualIncendio CabraCaso Paco MolinaApuñalamientoPleno AyuntamientoViolencia de géneroCórdoba CF
La actualidad del miércoles 14 de enero

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La presentación de la nueva sala municipal de emergencias, las perspectivas de nuevos destinos para el aeropuerto de Córdoba y la cesión del colegio Lucano como futura sede de la UNED concentran los principales asuntos de la jornada

José María Bellido, junto al teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Coca, informan sobre la puesta en marcha de la nueva sala de emergencias de la Policía Local.

José María Bellido, junto al teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Coca, informan sobre la puesta en marcha de la nueva sala de emergencias de la Policía Local. / AJ González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La mejora de la capacidad de respuesta ante emergencias ha marcado la agenda municipal este miércoles en Córdoba con la puesta en marcha de una nueva sala de crisis equipada para garantizar la coordinación incluso en situaciones extremas. En el ámbito de las infraestructuras y el turismo, ayer se conoció que el aeropuerto de Córdoba ha logrado cifras históricas de pasajeros y hoy el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha celebrado este hito y ha dejado caer que puede haber nuevos destinos. Además, en materia educativa, el Ayuntamiento y la UNED han cerrado un acuerdo que dará un nuevo uso al colegio Lucano como sede universitaria de la universidad a distancia durante los próximos 75 años.

Mucho debate y poco consenso en el primer Pleno del Ayuntamiento de Córdoba en 2026

El Pleno de Córdoba acuerda una planificación de servicios por la nueva comisaría de la Policía Nacional

La Policía Autonómica denuncia a 50 de los 61 locales de hostelería inspeccionados esta Navidad en Córdoba

Unieléctrica se consolida con 738 millones como cuarta firma cordobesa en facturación

La Plataforma contra la Violencia de Género denuncia los fallos del sistema de protección de las víctimas

La Policía investiga el apuñalamiento a un hombre en una zona de copas junto al Vial Norte

Emacsa llevará la telelectura a las zonas rurales de Córdoba con la instalación de 2.180 contadores inteligentes

Fallece Francisco Daroca, maestro de la arquitectura en Córdoba

