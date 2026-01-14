La implantación del protocolo antisuicidio en los centros educativos de Córdoba ha incrementado la detección de conductas de riesgo entre los adolescentes, una realidad cada vez más visible para docentes y familias. En el ámbito agrícola, la campaña del aceite de oliva avanza con más lentitud de lo habitual y roza la mitad del aforo previsto en estos momentos, condicionada por las lluvias y por la apuesta por aceites tempranos de mayor calidad. Además, en infraestructuras, el aeropuerto de Córdoba ha firmado en 2025 el mejor año de su historia al superar por primera vez los 30.000 pasajeros, consolidando el crecimiento de los vuelos comerciales.

