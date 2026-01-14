Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del miércoles 14 de enero

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El refuerzo de la vigilancia en los centros educativos ante el riesgo suicida, la evolución de la campaña del aceite de oliva y el récord histórico de pasajeros en el aeropuerto de Córdoba centran la actualidad informativa del día

Trabajos en una almazara de la provincia de Córdoba.

Trabajos en una almazara de la provincia de Córdoba. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La implantación del protocolo antisuicidio en los centros educativos de Córdoba ha incrementado la detección de conductas de riesgo entre los adolescentes, una realidad cada vez más visible para docentes y familias. En el ámbito agrícola, la campaña del aceite de oliva avanza con más lentitud de lo habitual y roza la mitad del aforo previsto en estos momentos, condicionada por las lluvias y por la apuesta por aceites tempranos de mayor calidad. Además, en infraestructuras, el aeropuerto de Córdoba ha firmado en 2025 el mejor año de su historia al superar por primera vez los 30.000 pasajeros, consolidando el crecimiento de los vuelos comerciales.

