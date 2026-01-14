La actualidad del miércoles 14 de enero
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El refuerzo de la vigilancia en los centros educativos ante el riesgo suicida, la evolución de la campaña del aceite de oliva y el récord histórico de pasajeros en el aeropuerto de Córdoba centran la actualidad informativa del día
La implantación del protocolo antisuicidio en los centros educativos de Córdoba ha incrementado la detección de conductas de riesgo entre los adolescentes, una realidad cada vez más visible para docentes y familias. En el ámbito agrícola, la campaña del aceite de oliva avanza con más lentitud de lo habitual y roza la mitad del aforo previsto en estos momentos, condicionada por las lluvias y por la apuesta por aceites tempranos de mayor calidad. Además, en infraestructuras, el aeropuerto de Córdoba ha firmado en 2025 el mejor año de su historia al superar por primera vez los 30.000 pasajeros, consolidando el crecimiento de los vuelos comerciales.
- Protocolo antisuicidio escolar en Córdoba: «A veces los padres no saben nada»
- La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto
- El aeropuerto de Córdoba bate su récord histórico y supera los 30.000 pasajeros
Córdoba ciudad
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- La parcelación de El Alamillo avanza hacia su urbanización
- Ya hay empresa para modernizar el obsoleto sistema de votación del Pleno de Córdoba
- Casi el 90% de docentes de Córdoba alertan del aumento de agresiones del alumnado hacia el profesorado
Provincia
- León XIV conoce la historia de la iglesia de Santa Marina de Fernán Núñez gracias al cordobés Ángel Marín
- Las familias beneficiadas por el 'cheque-bebé' de la Diputación de Córdoba se triplican en 2025
Sucesos y tribunales
- Las familias de los militares fallecidos en Córdoba piden 9 años y medio de prisión para cada uno de los mandos acusados
- Piden 29 años de cárcel por asestar 24 puñaladas con un destornillador a su pareja en Pozoblanco
Deportes
Cultura
- Samuraï: "Volver a Córdoba y hacerlo en una sala así de grande es algo que te llena el pecho"
- 'Los domingos' y 'Sirat' lideran las nominaciones a los Premios Goya 2026
Andalucía
- ¿Cuánto cobrarán los diputados andaluces en 2026? La cifra oficial tras aplicarse la subida salarial de los funcionarios
España
Internacional
- La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: “Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza”
- El Jamón inicia este lunes el cambio de imagen de los supermercados Piedra en Córdoba
- Los Reyes de la ONCE reparten 815.000 euros en premios en el Hospital Provincial de Córdoba
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
- Francisco Ruiz, propietario de una emblemática ferretería de la Viñuela: «Cerré porque no encontré relevo»
- Dónde comer bien y barato si quieres salir en Córdoba en la 'cuesta de enero'
- Fuerzan los accesos a los puentes colgantes del tercer tramo del cinturón verde de Córdoba
- Córdoba tiene casi 300 kilómetros de carreteras que están pendientes