Seis acusados aceptan 20 años de cárcel tras intervenirles más de tres kilos de cocaína en Córdoba

La Audiencia provincial de Córdoba ha condenado este miércoles a un total de 20 años y medio de prisión a seis acusados de traficar con droga en la capital. En concreto, las sustancias estupefacientes intervenidas han sido más de tres kilogramos de cocaína, hachís, alucinógenos y éxtasis. La causa tenía nueve personas procesadas por supuestamente participar en esta actividad ilícita, pero finalmente las tres mujeres encartadas han sido absueltas.

Así, la sección tercera de la Audiencia ha dictado sentencia después de que las defensas y el Ministerio Fiscal hayan alcanzado una conformidad sobre los delitos cometidos y las penas a imponer. Inicialmente, la acusación pública atribuía a estos individuos presuntos delitos de tráfico de drogas que causan daño a la salud en cantidad de notoria importancia; un delito de tráfico de droga y otro de pertenencia a grupo criminal. Finalmente, ha retirado este último delito y ha aplicado la circunstancia atenuante de toxifrenia en algunos casos.

Las penas, de dos a seis años

Por tanto, un acusado ha sido condenado a dos años de prisión y este miércoles ya se ha acordado la suspensión de la pena, condicionada a que no vuelva a delinquir en cuatro años y a que continúe el tratamiento de deshabituación de su adicción a la droga. Otros tres encausados han sido condenados a tres años de cárcel; un quinto procesado, a seis años y el último, a tres años y medio. En uno de los casos no será posible suspender la privación de libertad y en el resto, el tribunal tendrá que valorarlo atendiendo a diferentes circunstancias como los antecedentes penales.

En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía había solicitado un total de 82 años y medio de cárcel para estos individuos. El valor de droga intervenida se aproximaba al medio millón de euros. Según ha detallado, los acusados introducían sustancias estupefacientes en Córdoba, con objeto de destinarlas a la distribución y venta. En algunos casos, los compradores eran atendidos en el domicilio de estos procesados.