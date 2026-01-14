Samuraï: "Volver a Córdoba y hacerlo en una sala así de grande es algo que te llena el pecho"

-La gira acaba de arrancar. ¿Qué sensaciones le dejó ese primer concierto?

-La verdad es que el primer concierto fue increíble. Empezamos en Zaragoza y el público lo dio todo, se notaba que había muchas ganas. Salió todo como tenía que salir y nos lo pasamos genial, así que arrancar así una gira siempre te deja muy buena energía para lo que viene.

-En Córdoba toca en la Sala Impala, que además abre su calendario de conciertos con este. Es un espacio muy querido en la ciudad. ¿Qué significa continuar la gira aquí?

-Me hace muchísima ilusión. La primera vez que toqué en Córdoba fue hace años y recuerdo que fue un concierto muy pequeño, con muy poquita gente. Volver ahora y hacerlo en una sala así de grande es algo que te llena el pecho. Siempre apetece mucho regresar a una ciudad y poder enseñar lo que estás haciendo ahora.

-El nombre de la gira, Del ruido al silencio, es un gran contraste y conecta también con su último trabajo. ¿Qué representa este concepto?

-Tiene que ver con el disco que saqué hace un par de años, pero también con cerrar una etapa. La gira del álbum ya la hice, pero me quedé con ganas de más, de darle un último empujón. Para mí es como hacer mucho ruido una última vez antes de pasar al silencio, antes de cerrar definitivamente este ciclo y empezar otra cosa.

-Al volver a cantar canciones que escribió hace tiempo, ¿les da un nuevo significado sobre el escenario?

-Sí, totalmente. De hecho, he rescatado canciones que no estaba tocando en la gira anterior. El set de ahora es distinto: hay temas que había dejado de tocar, otros a los que les he hecho nuevos arreglos. Me he permitido hacer lo que me apetecía.

-¿Qué canciones ha añadido al set?

-Eso me lo voy a reservar para que la gente que vea esto venga al concierto y lo descubra en directo, que sea una sorpresa, espero que buena, pero sorpresa.

-De todo el proceso creativo, ¿con qué parte se identifica más: componer, estar en el estudio o el directo?

-Me define mucho la composición, aunque elegir es complicado porque todo forma parte de lo mismo. Es verdad que se me conoce bastante por la parte de letras, pero para mí todo está conectado: escribir, grabar y luego defenderlo en directo.

-Tiene unas letras son muy honestas. ¿Escribe más para entenderse a si misma o para expresarse sin filtro hacia el exterior?

-Creo que va un poco a la par. Escribir me ayuda a entenderme, pero al mismo tiempo siento la necesidad de decir las cosas tal y como salen, comunicarme con el exterior a través de ello.

-¿Y cómo sabe cuándo una canción está lista para mostrarse, teniendo en cuenta lo personal que es su música?

-Confío mucho en la intuición. También tengo un equipo que me ayuda a poner límites, pero normalmente las primeras maquetas ya me gustan mucho y luego solo cambio pequeños detalles.

-En estos últimos años han cambiado muchas cosas. ¿Cómo siente su evolución artística y personal?

-Ha cambiado muchísimo, tanto la música como lo que pasa en el escenario. No tiene nada que ver con lo que hacía antes y eso también me motiva mucho. Tengo ganas de que la gente vea lo que estoy haciendo ahora y cómo ha evolucionado el proyecto.

-Suele tocar en salas, ¿siente que eso genera una relación distinta con el público?

-Sí, completamente. Las salas son más íntimas, todo está más cerca, es casi como una cita. La conexión es diferente y muy especial.

-Después de esta gira, ¿qué viene para Samuraï?

-Un poco de silencio. Habrá algún festival, pero sobre todo quiero estar tranquila y meterme en el estudio. Probablemente pase bastante tiempo ahí encerrada cuando termine la gira.

-Para terminar, ¿qué le diría a alguien de Córdoba que todavía no sabe si ir a verla en la Sala Impala?

-Que venga, si alguien todavía no se lo había planteado, esta es la señal, y ojalá salga del concierto con algo bonito dentro.