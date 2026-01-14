El PSOE de Córdoba aboga por la demolición del edificio de la antigua sede de UGT en la calle Marbella

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz ha vuelto a alertar del "grave riesgo para la seguridad y la salud pública" que supone el inmueble situado en la calle Marbella, antigua sede de UGT, que ha vuelto a sufrir un incendio en fechas recientes al tiempo que ha instado a la demolición del edificio. Según Ortiz, se trata de un edificio con una estructura "seriamente dañada tras varios episodios de fuego, en un estado de deterioro extremo, que pone en peligro tanto a las personas que de manera precaria lo ocupan como al vecindario del entorno. Un riesgo evidente que no puede seguir siendo ignorado, especialmente en una zona vulnerable de la ciudad que no necesita más abandono ni falsas expectativas".

Este inmueble, según ha recordado el socialista, ha sido anunciado por el Gobierno andaluz como la futura “mayor oficina de empleo” de Córdoba. Sin embargo, desde el Grupo Municipal Socialista advierten de que "la realidad dista mucho de ese anuncio. La inversión anunciada, cercana a los dos millones de euros, resulta claramente insuficiente para una rehabilitación integral de un edificio que se encuentra en condiciones incompatibles con cualquier uso público seguro".

Pregunta en el pleno

En el pleno de mañana, el concejal trasladará esta preocupación y preguntará por las actuaciones municipales "ante un riesgo evidente para la seguridad ciudadana y la salud pública, más aún cuando se tiene constancia de la presencia de personas sin hogar en su interior".

Antigua sede de UGT tras el último incendio. / A. RAMÍREZ

Ortiz ha reclamado, por lo tanto, una "actuación inmediata" de la Junta de Andalucía y ha instado "a la demolición del inmueble como única solución responsable. No se puede vender humo ni jugar con las expectativas de un barrio que necesita realidades y no titulares", ha señalado.

Además, el concejal socialista ha mostrado su preocupación por el modelo planteado por la Junta, al tratarse de "un simple traslado" de una sede administrativa del Servicio Andaluz de Empleo que no va a generar empleo, ni directo ni indirecto, en la zona.

Un cambio de enfoque

Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista se propone un cambio de enfoque y se reclama un papel protagonista del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec). Ortiz ha pedido que el Imdeec lidere una propuesta integral de actuación en la zona que apueste "de manera decidida por la formación, el emprendimiento y la generación de empleo real, vinculada a las necesidades del entorno y de la población desempleada".

Asimismo, el PSOE exige al Ayuntamiento que no se limite a aceptar una sede administrativa del SAE y que reclame a la Junta de Andalucía la implantación de una delegación CADE en el distrito, como herramienta clave para apoyar a personas emprendedoras, autónomos y proyectos de economía social.